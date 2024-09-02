У Монголии суверенитета на порядок больше, чем у Европы. Последней должно быть хотя бы немножко неловко.

Сегодня президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с государственным визитом. Глава российского государства был приглашён в Улан-Батор по случаю празднования 85-летия победы советских и монгольских сил на Халхин-Голе, ну и попутно, естественно, главы двух государств обсудят двусторонние отношения по всем аспектам и критериям.

Собственно, ничего экстраординарного в этом визите нет: всё идёт согласно протоколу и в рамках заранее спланированных мероприятий. Большое внимание к этому визиту приковано со стороны США и в целом коллективного Запада, который имеет крайне высокое влияние на Международный уголовный суд (МУС), являющийся, по сути, внешнеполитическим инструментом угасающего гегемона. Как известно, МУС выдал на Владимира Путина арест по сфабрикованному обвинению, а Монголия в 2002 году зачем-то ратифицировала Римский статут МУС и, по идее, должна оказывать организации содействие.

Впрочем, главы государств обладают полной дипломатической неприкосновенностью, поэтому никто преследовать их, тем более по сфабрикованным делам, не имеет права. Да и Монголии отношения с Россией гораздо важнее чьего-то там одобрения, поэтому Улан-Батор мягко проигнорировал и требования Международного уголовного суда, и угрозы Соединённых Штатов Америки. Поскольку ничего, кроме незаконных нелегитимных санкций ни МУС, ни США сделать Монголии не могут, то и бояться ей, в принципе, нечего.

Западных политических функционеров такое положение дел, конечно, не радует, но всяк сверчок должен знать свой шесток. Скоро эту поговорку западным деятелям придётся выучивать так, чтобы от зубов отскакивала.