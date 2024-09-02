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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«АвтоВАЗ» за 8 месяцев 2024 года увеличил продажи автомобилей на 42 %
По сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

За счёт резкого падения как спроса, так и предложения в 2022 году вследствие наложенных на Россию коллективным Западом незаконных односторонних рестрикций, «АвтоВАЗ» может регулярно хвастаться визуально очень «вкусной» статистикой роста своих показателей. Так, согласно официальному пресс-релизу «АвтоВАЗа», за восемь месяцев текущего года концерн продал на 42,2 % больше автомобилей, чем за аналогичный период 2023 года.

В числовом выражении это означает продажу официальными дилерами 293 490 автомобилей марки Lada. В августе текущего года было продано 38 214 автомобилей тольяттинского автогиганта.

Самой продаваемой моделью остаётся Lada Granta: из вышеуказанного общего количества 137 876 проданных машин приходятся именно на данную самую доступную модель «АвтоВАЗа». Примечательно, что на втором месте расположилась куда более современная Lada Vesta с 84 195 проданными автомобилями данной модели за восемь месяцев текущего года. Lada NIVA Legend разошлась тиражом в 30 699 машин, а Lada NIVA Travel — 33 743 автомобиля.

Как вы понимаете, теперь российский авторынок обеспечивается отечественным автопромом, у которого ещё долго будут проблемы с локализацией производства, а также продукцией китайских производителей, которые, в частности, теперь собираются на бывших мощностях европейских, японских, корейских и американских брендов. Естественно, когда ушедшие автопроизводители неизбежно захотят вернуться обратно, препятствовать им в этом не следует: нужна здоровая конкуренция, а не тотальная «китаизация» авторынка.

#россия #автомобили #lada #автопром #«автоваз»
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