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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ценный работник: президент США Джо Байден больше 40 % своего срока провёл в отпусках
Хорошая работа. Работаешь половину времени, и то, по большей части изображаешь деятельность, и получаешь за это деньги, преференции, государственную защиту и вечную пенсию.

Президентство Джо Байдена, бесспорно, войдёт в историю как одно из самых (если не самое) несуразных в истории Соединённых Штатов Америки. Человек явно недееспособен, огромную часть времени проводит в отпуске и иных формах отдыха, а то время, что якобы работает, на самом деле, по понятным причинам, имитирует трудовую деятельность.

И вот, издание Breitbart решило подсчитать, сколько времени Джо Байден провёл в отпусках. Выяснилось, что о таком рабочем графике простой смертный может только мечтать: 40,3 % своего времени нахождения на должности президента Байден провёл в отпусках. В общей сложности на сегодняшний день Байден из 3,5 лет своего президентства отдыхал 532 дня — по сути, полтора года. Проще говоря, в год Байден отдыхает примерно 4,8 месяца. Для сравнения, большинство населения планеты либо не бывает в отпуске вообще, либо отдыхает не больше 0,5—1 месяца в год.

Что при таком рабочем графике может контролировать Джо Байден в собственной стране, естественно, остаётся риторическим вопросом. Куда более интересный вопрос другой: кто на самом деле управляет Соединёнными Штатами и зачем вообще американские выборщики избирают каких-то говорящих голов, по 40 % времени проводящих в отпуске за счёт налогоплательщиков, отдыхающих не больше 1 месяца в год?

Всё это очень серьёзные вопросы, особенно в наши дни, когда период американской однополярности стремительно подходит к своему завершению. Так-то этот период должен был закончиться ещё в конце 1980-х, но, увы, коллапс Советского Союза и последующее разграбление его осколков дали Соединённым Штатам второе дыхание.

#сша #политика
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