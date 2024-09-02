Надо попросить из НАТО сначала выйти. А уж потом вступать в экономическое объединение новой формации.

Как уже отмечалось много раз, мир находится на перепутье: однополярный порядок ещё не коллапсировал, а многополярный ещё не сформировался окончательно. Но тенденция такова, что коллапс однополярности как исторической ошибки, равно как и восстановление привычной и естественной для человечества многополярности, неизбежны. Чувствуют это все, кроме живущих в своих информационных пузырях стран коллективного Запада, поэтому очередь на вступление в возглавляемый Россией и Китаем экономический блок БРИКС выстроилась на много лет вперёд.

И вот, в эту очередь встала Турция. По крайней мере, об этом со ссылкой на свои источники передаёт агентство Bloomberg. Как сообщается, заявка была подана ещё два месяца назад, но известно об этом почему-то стало только сегодня. Издание отмечает, что Турция данным шагом хочет усилить своё влияние в регионе и, параллельно с этим, ослабить влияние коллективного Запада на себя.

Мы, откровенно говоря, плохо понимаем, как страна может вступить в БРИКС, состоя при этом в НАТО, то есть, во враждебном как минимум к России военном блоке. Возможно, официальную Анкару попросят решить этот вопрос и сделать сложный выбор. Сидеть на двух стульях в наши времена, когда необходимо делать прямой и чёткий выбор, — это уже как минимум странно.

Сегодня БРИКС состоит из десяти государств, между которыми постоянно наращивается товарооборот и которые активно встраиваются в общую для них экономико-финансовую систему.