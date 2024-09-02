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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ ночью нанесли групповой ракетный и беспилотный удар по объектам энергетики и ВПК Украины
Досталось, в частности, Киеву.

Всякий раз, когда официальный Киев позволяет себе говорить о «мести» в ответ на российские массированные и групповые удары, возникает классическая для выходцев из развлекательной индустрии подмена понятий. Это не Украина отвечает на российские удары, а Россия осуществляет возмездие в ответ на террористические акты ВСУ на территориях России, не являющихся зоной проведения специальной военной операции. Российские удары отличаются многократно (на несколько порядков) большей силой и крайне тяжёлыми последствиями для Украины в целом и для её мирных граждан в частности.

Вот и сегодня ночью ВС РФ произвели ракетно-беспилотный обстрел, носивший статус группового удара, по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Как следует из официальной сводки Минобороны России, такие объекты до сих пор, спустя 2,5 года конфликта, на территории Украины почему-то остались, и не просто выпускают продукцию, но и осуществляют ремонт аваиационной техники и ракетного вооружения. Также ночной удар затронул места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов и пункты временного размещения иностранных наёмников и подразделений нацбатов Украины.

Досталось, в частности, Киеву, жители которого зафиксировали пролёт крылатых ракет и беспрепятственное поражение ими назначенных целей. Как уже отмечалось неоднократно, противовоздушная оборона Украины и помогающего ей коллективного Запада за 2,5 года выбита до такой степени, что обороной это назвать можно только с большой натяжкой.

В результате удара все назначенные объекты были поражены, однако формулировка «цель удара достигнута» отсутствует, что свидетельствует о том, что групповые и массированные удары будут продолжены.

#россия #украина #политика #боевые действия
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