Бытует мнение, что никакого мирного урегулирования не будет вовсе. Мир через кирзовый сапог на шее выглядит куда более реалистично. К сожалению.

Россия не хотела решать вопрос угрозы освоения территории Украины Североатлантическим альянсом военно-техническим способом, но, к сожалению, провал переговоров с США и НАТО в декабре 2021 не оставил Кремлю другого выхода. То, что это было вынужденное решение, свидетельствует тот факт, что Россия цеплялась за каждую возможность как можно скорее завершить военную операцию и разрешить конфликтную ситуацию политико-дипломатическим способом: шла на любые переговоры, уступки и прочие «жесты доброй воли».

Но, как вы уже могли понять за последние два с половиной года, киевское политическое руководство собрано из людей экстремистского толка, то есть, у них есть вложенная им в головы западными кураторами идея «ослабления» России, и за ценой они не постоят. Потому что конкретно для киевского политического руководства, которое свои семьи и своих родственников заблаговременно и очень предусмотрительно укрыло за границей, никакой цены во всём происходящем нет, а что будет с самой Украиной и сохранится ли она вообще, их совершенно не волнует. Российское политическое руководство этот момент либо упускало, либо предпочитало жить в иллюзиях, но вооружённая агрессия в Курской области многое прояснила, и теперь ни о каких мирных переговорах до тех пор, пока иностранные регулярные войска находятся на общепризнанной территории РФ, и речи идти не может.

И вот, об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, Москва никогда не отказывалась от переговоров, но они могут быть только после того, как ВС РФ «разберутся с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации».

Как отметил Путин, киевскому политическому руководству выгодно постоянно затягивать конфликт, ведь если он будет закончен, то на Украине придётся проводить выборы, которые действующая администрация проиграет. Иными словами, своей Курской авантюрой утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский добился именно того, чего и хотел: затянул кризис и продлил своё пребывание во власти. Ведь как только конфликт закончится, его ни в коем случае нельзя отпускать, а необходимо предать правосудию и обвинить в преступлениях против человечности. Проще говоря, отправить под трибунал. Зеленский и его команда понимают, что их ждёт, поэтому максимально оттягивают урегулирование кризиса. В конечном счёте этот кризис всё-таки будет урегулирован, но что-то нам подсказывает, что осуществлено это будет не политико-дипломатическим, а куда более гарантированным военным способом.