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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новая партия современных истребителей-бомбардировщиков Су-34 передана ВКС России
Дело не просто нужное. Стратегически важное.

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 получили боевое крещение в рамках российской операции по помощи Сирии в установлении порядка на её территории. Как вы понимаете, конфликт в Сирии не подразумевал наличие у противника авиации и эшелонированных средств противовоздушной обороны, поэтому тот военный опыт можно назвать опытом лишь с большой натяжкой. В зоне проведения специальной военной операции всё сильно сложнее: коллективный Запад вцепился в Украину как в стенобитное орудие против России и продолжает оказывать ей беспрецедентную военную, техническую и финансовую помощь, и это не говоря уже о том, что у Украины у самой было колоссальное доставшееся ей от СССР/России военно-техническое наследие, которое Россия в период 1990-х почему-то не попросила обратно «домой».

В таких условиях Су-34 вытворяют что-то близкое к чудесам: и бомбы сбрасывают, и от ракет американских систем ПВО уклоняются, и товарищей прикрывают. В общем, без потерь в современных боевых самолётах, увы, не обходится, поэтому эти потери нужно в режиме без выходных, перерывов и праздников восполнять, не забывая также о том, что вооружённые силы России увеличиваются в численности, и для формирования новых авиационных полков нужна соответствующая авиационная техника.

Вот «Ростех» через свои предприятия этим и занимается. В частности, сегодня госкорпорация сообщила о том, что очередная партия Су-34 была передана в войска. Су-34, ласково прозванный «Утёнком», предназначен для нанесения ударов по наземным и надводным целям и для осуществления бомбардировки инфраструктурных объектов противника. Самолёт способен функционировать в любое время суток и практически при любых метеорологических и климатических условиях.

Сколько самолётов вошли в «партию», не уточняется, но, очевидно, не меньше (а, скорее всего, сильно больше) двух. Не забываем о том, что боевые самолёты разных типов передаются в войска практически каждый месяц.

#россия #авиация #промышленность #истребители #боевая авиация #су-34 #авиастроение #истребители-бомбардировщики
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