На его месте мы, как ни странно, тоже этого бы не желали. Иначе это, в случае начала масштабной заварушки, сразу цель номер один для российского опустошающего ядерного удара.

Когда Финляндия, не спросив мнение своего населения, сначала разрывала отношения с Россией, присоединяясь к незаконным антироссийским односторонним рестрикциям («санкциям») Евросоюза и теряя один из крайне немногочисленных рынков сбыта своей продукции, а затем, ровно также не поинтересовавшись мнением людей, вступала в НАТО, в Хельсинках, очевидно, не понимали, к чему это затем приведёт.

С экономической точки зрения российский рынок для Финляндии теперь если не навсегда, то очень надолго потерян, и это удар в первую и последнюю очередь по финской экономике. С военной точки зрения Финляндия теперь, в случае конфликта с НАТО, будет одной из приоритетных целей для российских ударов.

Впрочем, если в экономических вопросах финское политическое руководство не понимает и не осознаёт примерно ничего, то вот с военной точки зрения толика здравого смысла и осторожности ещё осталась. Так, сегодня президент Финляндии Александр Стубб в эфире радио в программе «Час с президентом» ответил на волнующий многих финнов вопрос о возможном размещении американского ядерного оружия на территории страны.

По словам Стубба, Финляндия не собирается размещать ядерное оружие на своей территории. Страна не стремится к созданию ни собственного, ни размещения чужого ядерного оружия. Хоть Стубб и не уточнил, почему, но нетрудно догадаться, что появление в непосредственной близости к российской границе страны с ядерным оружием может привести к очень тяжёлым для этой страны последствиям. Собственно, сейчас российская ядерная доктрина готовится к внесению изменений, и можно не сомневаться в том, что эти изменения будут отражать современные угрозы и варианты их пресечения.