Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД РФ: Ядерная доктрина России будет изменена в соответствии с действиями и курсом Запада
В ядерную доктрину давно уже пора включить превентивный удар, в том числе, что важно, по неядерным странам — если возникнет такая необходимость.

Современная российская ядерная доктрина является наследием времён, когда отношения с коллективным Западом казались безоблачными. Так, из ядерной доктрины следует, что Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия, по сути, только в исключительных случаях, когда другого выхода больше нет: в случае ядерной атаки на саму Россию, а также в случае экзистенциальной угрозы России конвенциональным оружием, когда под угрозу поставлено само существование РФ как государства. Сначала в 2014, а затем в полную мощь в 2022 году стало понятно, что дружественные отношения России с коллективным Западом могут быть достигнуты только грубой силой. С течением специальной военной операции коллективный Запад постоянно идёт на эскалацию, и если так будет продолжаться, то последствия для планеты могут стать необратимыми.

И вот, сегодня замминистра иностранных дел России Сергей Рябков намекнул на то, что не стоит шутить и играть с войной, ведь она в любое мгновение может прийти в дом вот к таким шутникам. По словам Рябкова, Россия внесёт изменения в ядерную доктрину, и связано это с поведением коллективного Запада в отношении России в целом и после начала специальной военной операции — в особенности.

«Есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников в связи с СВО», — заявил Рябков.

В подробности ни Рябков, ни кто бы то ни было ещё не вдаются. Сейчас основной вопрос заключается в следующем: будет ли в российскую ядерную доктрину внесён пункт о превентивном ядерном ударе, в том числе, при необходимости, и по неядерной стране, если разведка обнаружит исходящую из этой страны военную угрозу России. Почему это необходимо сделать, пожалуй, объяснять не нужно.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз #ядерное оружие
+
Написать комментарий (0)
ВС РФ приступили к штурму города Угледар в ДНР — СМИ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что можно выгодно купить на Мегамаркете — раздача промокодов
23
Собираем мощный игровой ПК для себя любимого всего за 83 рубля в день в пересчёте на 4 года
12
Новые БПЛА С-71М "Монохром", Ланцет-Е, "Гром" и С-76 - чем пополнился арсенал ВС РФ
2
Есть ли смысл разгонять GeForce GTX 1650, и можно ли сэкономить на покупке бюджетной видеокарты
19
Опыт использования комбо-видеорегистратора (3 в 1): обзор TrendVision DriveCam Real 4K Signature LAN
4
Ryzen 9 9950X vs Windows 11 – изучаем прибавку fps в играх с новым патчем на примере флагмана AMD
5
Киноразочарование года — ужастик «Собиратель душ» не оправдал надежд
2

Сейчас обсуждают

Никита Ермолаев
17:38
Что значит сырая? И долго она ещё будет по вашему сырой?
Gigabyte представила плату X870E AORUS Master: 20 фаз, 110A SPS, поддержка 256 ГБ памяти DDR5-8200
Dark_Cloud
17:35
Ну если по радио сказали - то вопросов никаких, конечно, как и сомнений - по радио ведь не соврут а поинтереснее источники есть?
Российские ракетчики накрыли в Сумской области огромную колонну ВСУ, направлявшуюся в Курскую область
Иван Рассомахин
17:26
Происки Запада не иначе
Центробанк может повысить ключевую ставку до 22%
Сергей Михальченко
17:13
Да, аж глаза заболели от такой чепухи - про инертный газ в галогенных лампах.
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
Сергей Михальченко
17:12
Какая фейерическая чушь про инертный газ в галогенных лампах. Газ там как раз самый агрессивный - галогены и галогениды в газообразном состоянии.
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
Владимир Кононов
17:12
Первая версия была отличной! Звук шикарный, лучше чем у JBL. Басс конечно не такой мощный но его и так достаточно и он чётки а не глухой. Колонка за свою стоимость отличная!!!
Huawei анонсировала новый беспроводной динамик Sound Joy 2
si-cat
17:12
Забавно: Вован выписал конкретный пиз..ль Наебулиной, но она на него положила и продолжает гнуть своё 🤣🤣🤣
Центробанк может повысить ключевую ставку до 22%
Владимир Кононов
17:10
Да.
Huawei анонсировала новый беспроводной динамик Sound Joy 2
Konstantin Skorik
17:07
Только будет дешевле не 4070 а 5070. 900$против 1200$ 😁
Видеокарты AMD RDNA 4 будут позиционироваться также, как видеокарты RDNA 1-го поколения
REY_B_
17:07
Судя по графику, через пару лет они сравняются. Тем более, что там выйдет DDR6, и DLSS5. И настанет время отправлять платформу AM4 на покой. З.Ы. И вот тут же выйдет Вин12, и всё начнётся по новой. На...
Windows 11 достигает нового максимума по количеству пользователей, а Windows 10 теряет позиции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем