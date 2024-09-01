В ядерную доктрину давно уже пора включить превентивный удар, в том числе, что важно, по неядерным странам — если возникнет такая необходимость.

Современная российская ядерная доктрина является наследием времён, когда отношения с коллективным Западом казались безоблачными. Так, из ядерной доктрины следует, что Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия, по сути, только в исключительных случаях, когда другого выхода больше нет: в случае ядерной атаки на саму Россию, а также в случае экзистенциальной угрозы России конвенциональным оружием, когда под угрозу поставлено само существование РФ как государства. Сначала в 2014, а затем в полную мощь в 2022 году стало понятно, что дружественные отношения России с коллективным Западом могут быть достигнуты только грубой силой. С течением специальной военной операции коллективный Запад постоянно идёт на эскалацию, и если так будет продолжаться, то последствия для планеты могут стать необратимыми.

И вот, сегодня замминистра иностранных дел России Сергей Рябков намекнул на то, что не стоит шутить и играть с войной, ведь она в любое мгновение может прийти в дом вот к таким шутникам. По словам Рябкова, Россия внесёт изменения в ядерную доктрину, и связано это с поведением коллективного Запада в отношении России в целом и после начала специальной военной операции — в особенности.

«Есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая, разумеется, все то, что связано с эскалационным курсом наших западных противников в связи с СВО», — заявил Рябков.

В подробности ни Рябков, ни кто бы то ни было ещё не вдаются. Сейчас основной вопрос заключается в следующем: будет ли в российскую ядерную доктрину внесён пункт о превентивном ядерном ударе, в том числе, при необходимости, и по неядерной стране, если разведка обнаружит исходящую из этой страны военную угрозу России. Почему это необходимо сделать, пожалуй, объяснять не нужно.