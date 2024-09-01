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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ приступили к штурму города Угледар в ДНР — СМИ
Город всё это время находился под контролем ВСУ.

Географическое положение города Угледар в Донецкой Народной Республике таково, что установить контроль над ним крайне непросто. Мы это видели по безрезультатным, стоившим жизней большого количества военнослужащих ВС РФ попыткам овладеть данным городом с начала 2022 по начало 2023 года. Затем специальная военная операция окончательно перешла в режим конфликта на истощение не столько Украины, сколько коллективного Запада, обеспечивающего Киев деньгами и оружием в беспрецедентных количествах, и штурм Угледара отошёл далеко на второй план.

Но, по всей видимости, заметный коллапс обороны ВСУ на Донбассе начал приносить свои плоды, и сегодня средства массовой информации со ссылкой как на российские, так и на украинские источники непосредственно на местах, начали сообщать о возобновлении наступления и начала штурма Угледара.

Как отмечают тематические издания, связано это с тем, что ВСУ, страдающие от нехватки личного состава вследствие понятно в чью пользу идущего конфликта на истощение, были вынуждены перебросить часть угледарского гарнизона на укрепление трещащей по швам обороны в Селидово. В результате оборона затрещала в ослабленном Угледаре.

Необходимо помнить, что пока что речь идёт о неофициальной информации. Официальной она станет только в том случае, если (когда) Угледар перейдёт под контроль ВС РФ.

#россия #украина #политика #боевые действия
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