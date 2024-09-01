К вопросу о том, как надо передвигаться в составе колонн в период конфликта.

Тема военных колонн в рамках текущего конфликта, являющегося прокси-войной западных стран против России руками Украины, является крайне болезненной. Всякий раз, когда очередная военная колонна подбивается ракетным обстрелом, люди, не имеющие военного образования, зачем-то советуют военным, как им нужно действовать. Очевидно, что у передвижения войск в составе колонн есть причины, и не последняя из них — необходимость где-то впоследствии разгружаться, поэтому держать дистанцию в полкилометра между машинами в любом случае нерационально.

Такие трагедии с колоннами происходят не только у ВС РФ, но и, естественно, у ВСУ. Так, вчера поздним вечером российские Telegram-каналы с подтверждающими видеороликами сообщили о том, что в районе населённого пункта Верхняя Сыроватка в Сумской области российские ракетные войска накрыли огромную колонну военной техники ВСУ, направлявшейся для подкрепления в Курскую область.

Как сообщается, по колонне нанесли удар двумя ракетами ОТРК «Искандер-М», причём одна из них была с кассетной боевой частью, а вторая — с боеприпасом объёмного взрыва. Затем по колонне был нанесён удар из реактивной системы залпового огня; предположительно, «Торнадо-С» с боеприпасами с кассетной боевой частью.

Таким образом, в результате удара ВСУ потеряли большое количество личного состава, а также более двадцати единиц бесценной дефицитной военной техники. В целом, поведение Киева сейчас больше похоже на истерику от осознания плачевности положения Украины. И такая ситуация весьма опасная: мало того, что киевское политическое руководство по своим повадкам является экстремистским, так ещё и граждан страны оставят наедине с проблемами, вызванными российскими ударами возмездия в назидание за поведение Киева.