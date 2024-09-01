Ракет мало, стоят они целое состояние, производится в крайне небольших количествах. Киеву же традиционно нужно всё, сразу и бесплатно.

Избыток компьютерных игр в жизни человека приводит к искажённому представлению реальности. Взять, например, киевское политическое руководство, а также западных неоконсерваторов. В их представлении в жизни может быть как в стратегии в реальном времени: если ввести чит-код на ресурсы, то на них можно будет в одночасье построить базу и штамповать на ней боевых юнитов.

В жизни это всё, как вы понимаете, работает немножко не так. Учитывая уровень демилитаризации и деиндустриализации коллективного Запада, для «разгона» военно-промышленного комплекса необходимо сначала восстановить компетенции, затем построить новые предприятия, затем набрать и обучить персонал, получать откуда-то дешёвые ресурсы и, в особенности, крайне дешёвую электроэнергию. Всё это занимает, нет, не годы, а десятилетия, а их у Запада, и уж тем более у полностью зависящей от него Украины, попросту нет.

По всей видимости, стали это понимать и в Пентагоне. Как сообщает CNN со ссылкой на официального представителя американского оборонного ведомства Патрика Райдера, во время визита министра обороны Украины в ответ на его просьбы предоставить ВСУ дополнительные дальнобойные ракеты ATACMS с целью нанесения ударов вглубь общепризнанной территории России официальный Вашингтон заявил, что ракет ATACMS у Соединённых Штатов и у самих «ограниченное количество», а их производство занимает «длительное время».

Если убрать дипломатический язык и изъясняться так, как оно есть на самом деле, то Киев призвали помнить, что всяк сверчок должен знать свой шесток. А шесток Киева в этом мире крайне невысок, если вообще имеется.