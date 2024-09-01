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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Количество ограничено: США призвали Киев не ждать больших поставок ракет ATACMS
Ракет мало, стоят они целое состояние, производится в крайне небольших количествах. Киеву же традиционно нужно всё, сразу и бесплатно.

Избыток компьютерных игр в жизни человека приводит к искажённому представлению реальности. Взять, например, киевское политическое руководство, а также западных неоконсерваторов. В их представлении в жизни может быть как в стратегии в реальном времени: если ввести чит-код на ресурсы, то на них можно будет в одночасье построить базу и штамповать на ней боевых юнитов.

В жизни это всё, как вы понимаете, работает немножко не так. Учитывая уровень демилитаризации и деиндустриализации коллективного Запада, для «разгона» военно-промышленного комплекса необходимо сначала восстановить компетенции, затем построить новые предприятия, затем набрать и обучить персонал, получать откуда-то дешёвые ресурсы и, в особенности, крайне дешёвую электроэнергию. Всё это занимает, нет, не годы, а десятилетия, а их у Запада, и уж тем более у полностью зависящей от него Украины, попросту нет.

По всей видимости, стали это понимать и в Пентагоне. Как сообщает CNN со ссылкой на официального представителя американского оборонного ведомства Патрика Райдера, во время визита министра обороны Украины в ответ на его просьбы предоставить ВСУ дополнительные дальнобойные ракеты ATACMS с целью нанесения ударов вглубь общепризнанной территории России официальный Вашингтон заявил, что ракет ATACMS у Соединённых Штатов и у самих «ограниченное количество», а их производство занимает «длительное время».

Если убрать дипломатический язык и изъясняться так, как оно есть на самом деле, то Киев призвали помнить, что всяк сверчок должен знать свой шесток. А шесток Киева в этом мире крайне невысок, если вообще имеется.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #atacms
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Украина хочет получить от США оборудование на $800 млн для ремонта объектов энергетики
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Gamandril
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VAKT
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у них есть салоскрепный Лыбидь, который где-то там летает (нет), а единственный космонавт, кстати нормальный, а не кастрюля - уже скончался.
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VAKT
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Yвесёделерчuk
00:36
комикс мёртвый
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Commediant
00:34
Немножко выпили, и пошли троллить военных. Ахах) Ну пстц, на такое способны только порядочные украинцы)
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
VAKT
00:32
есть старый анекдот, который правда: один хохол - это бендеровец, два хохла - это партизанский отряд, три хохла - это партизанский отряд и предатель.
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Мечта Шеншебека
00:31
Это да.
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
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с нетерпением ходят только сюда
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
VAKT
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разрабы под каблуком у майков - ибо майки студии платят деньги, а не наоборот
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Мечта Шеншебека
00:28
А ни кто и не собирался покупать, к тому времени когда она выйдет (если выйдет), террористическая организация Украина перестанет существовать и игра будет неактуальна.
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
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