Хватит в компьютерные игры играть. Деньги это лишь цифры: оборудование сначала как-то и кому-то надо произвести. А это время, огромное время.

Каждый раз, когда мы забываем о том, что в киевском политическом руководстве засели люди крайне инфантильного склада ума и ребяческого образа мышления, на Украине будто по заказу об этом напоминают. Взять, например, озвученную министром экономики Украины Юлией Свириденко просьбу к Соединённым Штатам Америки о содействии в восстановлении энергосистемы Украины.

Просьба эта сводится к привычному «Дайте денег». По подсчётам Свириденко, Украине хотелось бы получить от США $800 миллионов, которые пойдут на закупку энергетического оборудования и его установку взамен уничтоженного российскими массированными и групповыми ударами возмездия.

Что можно купить на $800 миллионов, учитывая масштаб разрушений энергосистемы Украины, когда затронуты не только распределительные подстанции, но и непосредственно объекты генерации, вопрос хороший. Как вы понимаете, эти деньги будут расходоваться вовсе не целевым методом.

Кроме того, даже если представить себе, что средства действительно пойдут на закупку оборудования, то, во-первых, это оборудование сначала надо произвести, а это дело крайне небыстрое, во-вторых, доставить, и в-третьих, установить. Всё это должно быть при условии, что ВС РФ наносить удары возмездия по энергосистеме Украины почему-то больше не станут; а они станут.

Необходимо понять, что коллективный Запад с удовольствием будет продолжать финансировать Украину в плане военных возможностей с целью ослабления России как будущей конкурирующей сверхдержавы. А вот вкладывать деньги в развитие Украины — зачем? Ведь расходы, учитывая демографическое и экономическое положение страны, примерно никогда не окупятся. Казалось бы, элементарный расчёт на основе логики, но почему-то целым плеядам политиков в Киеве это словно тёмный лес.