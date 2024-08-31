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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Связи с контрразведкой Франции не спасли Дурова от обвинений
Он заявил на допросе о существовании специального канала связи с DGSI.

Основатель Telegram Павел Дуров задержан во Франции по обвинению в соучастии в незаконных финансовых операциях через свой мессенджер. Несмотря на готовность к диалогу с контрразведкой и заявления о соблюдении европейских законов, предпринимателю грозит до 10 лет тюрьмы и миллионный штраф.

Как сообщает французская газета Libération, причиной задержания Дурова стал его принципиальный отказ от сотрудничества с властями Евросоюза, которые критикуют Telegram за недостаточную, по их мнению, борьбу с нелегальным контентом. Власти Франции, в частности, «были разочарованы» нежеланием компании предоставлять данные пользователей и идти на контакт.

Сам Дуров настаивает, что Telegram строго следует законодательству ЕС и регулярно совершенствует механизмы модерации. Более того, на допросе он заявил, что по своей инициативе наладил контакт с французской контрразведкой (DGSI) для совместной борьбы с терроризмом. По его словам, именно благодаря созданному им специальному каналу связи с DGSI удалось предотвратить несколько терактов.

Однако аргументы Дурова не убедили французское «правосудие». Ему предъявлены шесть обвинений, в том числе в создании платформы для противоправных финансовых операций. Предпринимателю грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в 500 тысяч евро (а в следующем абзаце мы напомним, сколько денег у него попросили в качестве залога).

После четырёх дней, проведённых под стражей в парижском аэропорту Ле Бурже, Дуров был отпущен под судебный надзор с обязательством дважды в неделю отмечаться в полиции и запретом на выезд из страны. Также с него взыскан залог в размере 5 миллионов евро.

На защиту Дурова встали сразу четыре страны, гражданином которых он является: Россия, Франция, ОАЭ и Сент-Китс и Невис. Все они выразили готовность оказать своему гражданину необходимую помощь.

#telegram #павел дуров #мессенджеры
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