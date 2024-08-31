Дело, между прочим, стратегической важности.

Система связи является без преувеличения стратегически важной. Если в советские времена для информирования населения использовались радиоточки, которые функционировали даже при обесточивании города, то сейчас это не более чем атавизм в домах старой постройки: вся система информирования перешла в интернет и к операторам сотовой связи

Как вы понимаете, оборудование операторов связи должно бесперебойно работать даже в случае отключения от городской сети, и на помощь здесь приходят источники бесперебойного питания, основой которых являются аккумуляторные батареи. В сегодняшних реалиях для обеспечения безопасности связи соответствующие источники бесперебойного питания обязаны производиться в России полностью из отечественных комплектующих. Над степенью локализации производства ещё необходимо работать, но выпуск важнейшей части — непосредственно аккумуляторных батарей — налажен на новосибирском предприятии «Оксид», входящем в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».

В частности, одному из операторов сотовой связи, хоть и не уточняется, какому именно, «Оксид» поставил первую партию кислотно-свинцовых аккумуляторов, произведённых по AGM-технологии. По словам руководителя предприятия Льва Носенко, до конца года завод планирует передать заказчикам примерно 10 тысяч «изделий». В целом же производственная мощность «Оскида» составляет до 60 тысяч аккумуляторов в год.

Необходимо понимать, что раньше для бесперебойного питания телекоммуникационного оборудования применялись системы, в основе которых были аккумуляторы иностранного производства. Теперь будут российские. Источники бесперебойного питания на аккумуляторах производства завода «Оскид» могут применяться во всех климатических зонах России и не боятся так называемого глубокого разряда.