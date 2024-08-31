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Редакция
События в мире Михаил Андреев
NYT: Украина могла сама сбить свой первый истребитель F-16
Не «могла», а таки сбила. Всё свидетельствует именно об этом.

Поскольку украинский кризис для официального Киева является в первую очередь медийным конфликтом, то в новостях и проплаченных статьях нужно выглядеть сильно и красиво. А ироничная ошибка работы средств противовоздушной обороны, в результате которой был сбит первый из числа переданных ВСУ истребителей F-16, в этот сказочный героический образ не вписывается.

Вот и приходится официальному Киеву помалкивать, ведь американский F-16, судя по имеющимся данным, был потерян не в результате «ошибки пилотирования» одним из самых опытных из оставшихся украинских лётчиков, а в результате ошибки работы американского же зенитного ракетного комплекса Patriot. Произошло это 26 августа во время попытки украинской ПВО отразить массированный российский комбинированный удар возмездия по чувствительным целям на Украине, и вполне естественно, что при беспорядочной стрельбе во всё, что летит, украинские (де-юре) ПВОшники допустили ошибку и подбили F-16.

И вот, как сообщает The New York Times (NYT), официальный Киев потихоньку признаёт, что дело обстояло именно таким образом. В частности, NYT приводит слова одного из украинских чиновников, который заявил, что расследование показало наличие «признаков» поражения F-16 ракетой комплекса Patriot.

Хотя из произошедшего раздувают невесть что, важно понимать, что F-16 не являются чудо-оружием, которое каким-то фантастическим способом гарантирует Украине победу. Таких «вундер-ваффе» Киеву был передан уже целый гигантский список, но ничего, кроме затягивания кризиса без изменения вектора его движения и без изменения конечного результата — поражения Украины, а вместе с ней и коллективного Запада — эти поставки не добились. Так что не стоит вкладывать в потерю F-16 больше смысла и значения, чем есть.

#россия #украина #политика #боевые действия #авиация #f-16 #истребители #боевая авиация
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