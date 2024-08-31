Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дональд Трамп завил, что в случае его победы будет «положен конец бесконечным войнам за рубежом»
Для этого необходимо как минимум национализировать американский военно-промышленный комплекс. А кто ж тебе позволит это сделать?

Подмяв после Второй мировой войны под себя весь так называемый коллективный Запад, Соединённые Штаты Америки пользовались и продолжают пользоваться беспрецедентным влиянием на все государства глобального Севера, за исключением России и Беларуси. Также эти государства являются рынками сбыта американской продукции, которая на сегодняшний день сократилась, по сути, лишь до продукции военно-промышленного комплекса, который в США полностью находится в частных руках, а те, в свою очередь, всячески лоббируют в Конгрессе свои интересы.

Просто так этот порочный цикл не разрывается, но кандидат в президенты США Дональд Трамп по какой-то необъяснимой причине верит (или делает вид, что верит), что именно ему это сделать удастся. В частности, Трамп пообещал, что в случае его победы на выборах будет положен конец «бесконечным войнам за рубежом», в которые в большей или в меньшей степени вовлечены Соединённые Штаты.

Как мы уже отметили чуть выше, проблема американской политики в том, что военно-промышленный комплекс, как и предупреждал в своё время генерал, а затем президент Дуайт Эйзенхауэр, стал крайне сильно влиять на политику США, а поскольку находится в частных руках, то стремится к постоянному наращиванию прибыли.

Проще говоря, до тех пор, пока американский ВПК находится в частном владении и должен обеспечивать доходы акционерам, внешняя политика США не изменится: нужно постоянно создавать конфликты, чтобы под шумок «толкать» своё оружие по «оверпрайсу» в страны-союзники. Кто позволит Трампу взять и национализировать предприятия военно-промышленного комплекса, после чего вышибить его представителей из американской системы власти, пожалуй, вы и так прекрасно понимаете: никто. Так что относиться к подобным популистским заявлениям Трампа следует, мягко говоря, скептически. Горбатого (США) сами знаете, что исправит. А до этого пока далеко.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
NYT: Украина могла сама сбить свой первый истребитель F-16
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мистические фильмы эпохи VHS
10
Мой опыт установки Windows 11 программой Dism++
12
Что можно выгодно купить на Мегамаркете — раздача промокодов
17
На что обращать внимание при выборе смартфона Xiaomi, и почему важен год выпуска и поддержка HyperOS
1
Radeon RX 580 ХТ vs Radeon RX 7800 ХТ – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 6 лет
9
Урсула фон дер Ляйен готовит ЕС к прямому конфликту с Россией
14
Собираем оптимальный игровой компьютер в ожидании роста цен на электронику осенью 2024 года
9
Notion – что такое и чем удобен
6
Суета в рядах поклонников Xbox - Microsoft блокирует покупки из неправильных регионов.
4
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
14

Сейчас обсуждают

Андрей Спицин
12:49
Оптимизировать забыли
Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
aleximus777
12:36
Далеко не всегда, хвала небесам. Хватает еще чисто под комп заточенных игр. Которые, как в том меме, 'удивительно хорошо' идут на консолях.
Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
666MAXIMUS999
12:36
А это точно Elite? ..)) Количество разъёмов на задней панели как у материнки 2000 годов за 50 баксов. 4 порта USB 2.0 в конце 2024 года это конечно та ещё дичь..))
GIGABYTE представила материнскую плату X870 AORUS Elite WIFI7
aleximus777
12:34
Так можно и про 4090 сказать, что ее в нативе уже не хватает для 1080р. Но в 4К играть можно (и нужно) не только в новье...Которое к тому же еще и глючное зачастую. На 4К все смотрится лучше. И совсем...
Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
SayGexLover
12:27
Чёт долго они, в русторе эта функция уже давно есть
В магазине Google Play появилась возможность обновлять несколько приложений разом
Дмитрий Петровский
12:24
что то самсунг ведет не в ту степь
За две недели Samsung продала по всему миру менее 300000 Galaxy Z Fold 6
aleximus777
12:22
Не совсем понял про телевизор, моник как моник, уже старенький. Брал под удаленку и создания 4К контента. Ну и игрушки. https://youtu.be/aNkEEyxcIKQ Щас на олед переходить буду, плюс минимум 48".
Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
alekssan
12:22
Вижу обсер недоблогера обиженки. В статье не критика, а так поливание фекалиями по каким то личным мотивам.
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
Дмитрий Пешнин
12:21
Что значит толком выдать не может? О какой гарантии от Озона ты говоришь?
Что можно выгодно купить на Мегамаркете — раздача промокодов
Алексей Марченков
12:21
Это шутка?
Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем