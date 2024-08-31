Для этого необходимо как минимум национализировать американский военно-промышленный комплекс. А кто ж тебе позволит это сделать?

Подмяв после Второй мировой войны под себя весь так называемый коллективный Запад, Соединённые Штаты Америки пользовались и продолжают пользоваться беспрецедентным влиянием на все государства глобального Севера, за исключением России и Беларуси. Также эти государства являются рынками сбыта американской продукции, которая на сегодняшний день сократилась, по сути, лишь до продукции военно-промышленного комплекса, который в США полностью находится в частных руках, а те, в свою очередь, всячески лоббируют в Конгрессе свои интересы.

Просто так этот порочный цикл не разрывается, но кандидат в президенты США Дональд Трамп по какой-то необъяснимой причине верит (или делает вид, что верит), что именно ему это сделать удастся. В частности, Трамп пообещал, что в случае его победы на выборах будет положен конец «бесконечным войнам за рубежом», в которые в большей или в меньшей степени вовлечены Соединённые Штаты.

Как мы уже отметили чуть выше, проблема американской политики в том, что военно-промышленный комплекс, как и предупреждал в своё время генерал, а затем президент Дуайт Эйзенхауэр, стал крайне сильно влиять на политику США, а поскольку находится в частных руках, то стремится к постоянному наращиванию прибыли.

Проще говоря, до тех пор, пока американский ВПК находится в частном владении и должен обеспечивать доходы акционерам, внешняя политика США не изменится: нужно постоянно создавать конфликты, чтобы под шумок «толкать» своё оружие по «оверпрайсу» в страны-союзники. Кто позволит Трампу взять и национализировать предприятия военно-промышленного комплекса, после чего вышибить его представителей из американской системы власти, пожалуй, вы и так прекрасно понимаете: никто. Так что относиться к подобным популистским заявлениям Трампа следует, мягко говоря, скептически. Горбатого (США) сами знаете, что исправит. А до этого пока далеко.