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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Сеть зарядных станций для электромобилей в Москве к 2030 году планируют увеличить до 30 000 штук
Главную проблему электромобилей — их стоимость — это никак не решает. Вот совсем.

Про электромобили, их целесообразность в условиях российского климата, их неадекватную стоимость относительно точно таких же моделей машин с двигателями внутреннего сгорания, можно говорить бесконечно долго и ни к чему не прийти. Не исключено, что в ближайшие годы ситуация начнёт меняться, ну а пока что Москва, которая и так является городом с самой высокой долей электрифицированного транспорта в России, продолжает смотреть в будущее.

Так, мэр Москвы Сергей Собянин в своём официальном блоге сообщил, что к 2030 году в столице должно быть установлено в общей сложности 30 тысяч станций зарядки электромобилей. Поскольку сейчас таких станций в Москве критически мало, то и навёрстывать необходимо максимально быстро.

По словам градоначальника, для реализации данной задачи есть два пути. Во-первых, монтировать зарядные терминалы на будки трансформаторных подстанций во дворах, за счёт чего значительно возрастёт доступность зарядных станций. Во-вторых, через административный ресурс: обязать застройщиков при строительстве новых и реконструкции старых зданий и автозаправочных станций обеспечивать их зарядными терминалами для электромобилей.

В частности, застройщики уже обязаны оборудовать каждое двадцатое парковочное место зарядной станцией для электромобилей и, в зависимости от типа объекта, подводить электрическую инфраструктуру к 25—100% парковочных мест, дабы иметь возможность в будущем увеличить количество зарядных терминалов — по мере роста количества электромобилей в городе.

В очередной раз отметим, что никакой мотивации переходить на электрический личный автотранспорт в России нет: электромобиль, несмотря на то, что его устройство с инженерной и технической точек зрения на несколько порядков проще автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, почему-то стоит на 50—100 % дороже своего «традиционного» собрата точно такого же производителя, такой же модели и комплектации. Решить эту проблему можно только посредством тотальной локализации производства электромобильных комплектующих. Ну, или же жёсткими заградительными налогами на автомобили с ДВС. И что-то нам подсказывает, что российские власти пойдут именно по второму пути. Хотелось бы, что называется, ошибиться. А пока нет мотивации, электромобили так и останутся вторыми, а то и третьими машинами в семье — как игрушка. И то, только если семья проживает за городом и имеет собственную всегда доступную «розетку» и парковочное место.

#россия #политика #электромобили #москва #инфраструктура
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