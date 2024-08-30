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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский после потери истребителя F-16 уволил командующего Воздушных сил ВСУ
От нелегитимного президента Украины всё больше истерических решений. Это знак?

Вчера киевскому политическому руководству не осталось ничего другого, как признать, что 26 августа во время массированного ракетного обстрела ВС РФ чувствительных объектов по всей Украине был потерян первый из переданных ВСУ истребителей F-16.

При каких обстоятельствах это вообще могло произойти, так и останется тайной за семью печатями. Официальная украинская версия — крушение при отражении ракетного удара. Неофициальная, но куда более правдоподобная: дружественный огонь ПВО, которая ошиблась, отражая поистине беспрецедентный по своему разовому залпу средств поражения массированный удар. Но поскольку для Украины «нарратив» и делать вид гораздо важнее, чем просто делать, то правда вскроется очень нескоро. Зато первые «головы» уже полетели.

Так, сегодня украинские СМИ со ссылкой на указ утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что со своей должности был уволен командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

В чём виноват Олещук, откровенно непонятно, но совершенно истерическое решение Зеленского о многом говорит. Во-первых, Зеленский под жёстким прессингом коллективного Запада, который и так уже по полной программе потерял лицо в рамках оказания поддержки Украине в этом кризисе. Во-вторых, ситуация на поле боя такова, что военное поражение Украины может случиться быстрее, чем прогнозировали даже самые оптимистично настроенные аналитики. В целом же поведение Зеленского выглядит безобразно, и явно подобные необдуманные действия являются следствием двух вышеупомянутых причин.

#россия #украина #политика #боевые действия #авиация #f-16 #истребители #боевая авиация
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