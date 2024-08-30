Число участников тестирования увеличится в несколько раз.

Теоретически, цифровой рубль может стать решением многих российских многовековых проблем, связанных с мздоимством: путь цифрового рубля считывается от эмитента до всей цепочки получателей, так что украсть деньги, выделенные на строительство условного космодрома, чтобы прикупить на них дворец и автомобиль премиального класса, не получится: спецслужбы это сразу увидят. Понятно, что это не единственный, но крайне важный смысл введения цифрового рубля, и с 1 сентября его тестирование в рамках пилотного проекта будет расширено.

Об этом сегодня официально сообщил Центробанк России. Согласно официальному комментарию регулятора, с первого дня осени число участников программы тестирования цифрового рубля увеличится до 9 тысяч физических лиц и до 1 200 юридических лиц. На сегодняшний день число участников составляет всего 600 граждан и 22 компании соответственно.

Вторым важным смыслом введения цифрового рубля станет искоренение такой ненужной «прокладки», как сторонний банк, на счету которого накапливаются деньги физических и юридических лиц. С цифровым рублём у граждан и компаний будут счета непосредственно напрямую в ЦБ, а сторонние банки будут заниматься своими прямыми обязанностями: кредитованием.

При этом от наличных и безналичных форм национальной валюты ЦБ отказываться не станет. Впрочем, понятно, что это исключительно вопрос времени, и в перспективе пары десятков лет, а то и быстрее, бумажные и металлические деньги вполне себе уйдут в прошлое. Они и так уже с каждым годом нужны всё меньшему количеству граждан по причине неудобства их использования.