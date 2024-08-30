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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Еврокомиссии опять обвинила Россию в срыве поставок газа в Европу
То есть, оружие противнику России поставлять можно, а отрезать такого поставщика от российского газа в качестве возмездия — нельзя. Так и мыслят сегодня на Западе.

Каждый раз, когда коллективно-западный функционер что-то говорит, у людей, способных сопоставлять причины и следствия, делая при этом правильные выводы, невольно ладонь тянется к лицу. Казалось бы, взрослые люди, занимают высокие политические должности, а заявления делают столь оторванные от реальности, что возникают сомнения не то что в их профессиональной пригодности, а вообще во вменяемости.

Взять, например, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, полномочия которой на «счастье» Евросоюза были продлены недавно на пять лет. Всякий раз, когда речь заходит о катастрофическом экономическом положении Европы, фон дер Ляйен обвиняет в этом Россию, которая якобы прекратила поставки газа. Вот и сегодня глава Еврокомиссии включила эту заезженную пластинку, заявив, что РФ перекрыла газовый кран, чтобы шантажировать Европу. Но Европа, в представлении фон дер Ляйен, с этим вызовом справилась, заручившись поддержкой партнёров и союзников.

Мы сейчас не будем говорить о том, что среднестатистический гражданин и хозяин бизнеса в Европе не в курсе того, что ЕС с этим вызовом справился, а просто отметим, в насколько искажённой реальности живёт нелегитимное по причине того, что его никто реально не избирает, руководство Евросоюза.

Даже если опустить тот факт, что это Европа самостоятельно отказалась от российских энергоносителей и от российского рынка, в представлении фон дер Ляйен Россия почему-то должна за свой счёт финансировать блок стран, которые, в свою очередь, оказывают беспрецедентную помощь противнику России в текущем вооружённом кризисе — Украине. Лично у нас в голове не укладывается, почему Москва должна этим заниматься, но, как видите, у главы Еврокомиссии всё в порядке.

Мы уже отмечали, что парадигма, в которой живёт коллективный Запад и его политическое руководство, весьма опасна и крайне сильно оторвана от реальности: в их представлении Россия должна вести себя как школьный задохлик и не сметь давать сдачи. Представители европейского политического класса так и позволяют себе заявлять: мол, Россия не имеет права возмущаться всем происходящим. Проще говоря, Запад хочет, чтобы он прокси-войну против РФ финансировал, а та ещё за это и поставки энергоресурсов Западу не перекрывала, дабы тому легче и дешевле обходилось производство оружия для Украины. Потрясающе, не находите? И о чём с этими людьми разговаривать?

#россия #украина #политика #евросоюз #психиатрия #энергетика
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