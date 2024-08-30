Что будет с ценами в России — догадаться нетрудно.

Компания Chery представила на автосалоне в Чэнду обновлённую версию кроссовера Tiggo 8 Pro Max, известную на китайском рынке как Tiggo 8 Plus. Рестайлинг принес модели не только новый дизайн, но и более привлекательную цену.

Сейчас за базовую версию обновлённого кроссовера просят 119 900 юаней (около 1,4 млн рублей). За эти деньги покупатель получит автомобиль со светодиодной оптикой, двумя дисплеями диагональю 10,25 и 15,6 дюйма, климат-контролем и круиз-контролем. Топовая комплектация обойдётся в 149 900 юаней (1,78 млн рублей) и дополнительно включит в себя систему распознавания лиц, подогрев и вентиляцию передних сидений, а также систему мониторинга «слепых» зон.

Внешне обновлённый Chery Tiggo 8 Pro Max отличается от предшественника более солидным дизайном. Кроссовер получил новые бамперы, массивную радиаторную решётку, двухэтажную головную оптику с V-образными дневными ходовыми огнями и другие задние фонари. В салоне появились отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, новый руль и центральный тоннель. Вместо традиционного селектора коробки передач теперь используется подрулевой рычажок.

На данный момент обновлённый кроссовер доступен только с одним двигателем — бензиновой турбочетверкой 1.6 TGDI мощностью 197 л.с. которая агрегатируется с семиступенчатым «роботом». Позже компания планирует выпустить гибридную версию, а также модификацию с более мощным двухлитровым мотором.

В продажу на китайском рынке обновлённый Chery Tiggo 8 Pro Max поступит в сентябре. Позже компания планирует выпустить обновлённую версию кроссовера и на другие рынки, включая Россию. Интересно, что дорестайлинговый Chery Tiggo 8 Pro Max в некоторых комплектациях оказывается даже дороже своего преемника. Это связано с тем, что обновлённая модель получила более простую базовую комплектацию.