Западная пресса не понимает: для Киева «нарративы» и «медийка» важнее всего. Логику здесь искать не надо.

Как вы прекрасно знаете, исход специальной военной операции будет решён не в Курской области, а на Донбассе. Именно там сосредоточены основные оборонительные линии ВСУ и именно туда бесконечно перебрасывается личный состав и переданная Западом военная техника. Ну, по крайней мере, перебрасывались до тех пор, пока киевскому политическому руководству не взбрело в голову устроить военную авантюру (а по-другому это назвать невозможно) в Курской области.

Цели этой авантюры понятны: вынудить Россию перебросить в Курскую область войска с куда более чувствительного направления (Донбасса) под страхом стремительного рывка ВСУ к Курской атомной электростанции. Этот план в Киеве назвали «укреплением переговорных позиций», но, как оно было всегда за всё время этого конфликта, укрепление закономерно и абсолютно ожидаемо перешло в ослабление переговорных позиций Украины. Мало того, что Курская область превратилась в ещё один клочок территории для «перемалывания» ВСУ в промышленных (и это не преувеличение) масштабах, так ещё и вся идея пошла по прямо противоположному для Киева сценарию: это ВСУ теперь вынуждены перебрасывать войска с Донбасса в Курскую область, чтобы поддерживать «нарратив» оккупации территории России, и что это каким-то образом поможет Украине выстоять в этом конфликте.

Итог: ВС РФ значительно ускорили продвижение на Донбассе, где каждый день устанавливают контроль над всё новыми и новыми населёнными пунктами, приближаясь к Покровску, Торецку и, по всей видимости, стремясь взять в клещи Угледар. Дальше останется только агломерация Славянск-Краматорск, после чего основную задачу специальной военной операции можно будет считать выполненной.

И вот, западную прессу, которая с большим удовольствием публиковала статьи о том, что «Путину дали пощёчину» и «Первое вторжение на территорию России с 1941 года», такой расклад вполне предсказуемо расстраивает, и издания один за другим начали публиковать статьи с критикой Курской авантюры Зеленского, которая привела к обратному от запланированного результату, позволив российской армии ускорить продвижение на единственном имеющем значение направлении.

Как отмечает Financial Times, за минувшие три недели ВС РФ заняли большое количество населённых пунктов на Донбассе, встречая при этом либо минимальное сопротивление ВСУ, либо не встречая его вовсе. Происходящее, отмечают авторы материала, слабо вяжется с «усилением» переговорных позиций Украины, а больше похоже на ускорение Киевом своего поражения.

Трезво смотрящими на реальность аналитиками много раз говорилось о том, что скорейшее завершение этого кризиса на любых условиях нужно в первую и последнюю очередь самой Украине, ведь именно она несёт абсолютное большинство потерь, лишается экономики, энергетики, государственности, гражданских прав и свобод. Типичная для нынешнего киевского политического руководства практика постоянных ставок на проигрышную комбинацию уже стоила Украине четырёх регионов, не считая Крыма, энергетики, экономики и в целом довела страну до ручки. Ещё не поздно остановить этот процесс. Да, экономическая и социальная катастрофа в любом случае уже неминуема, слишком огромен нанесённый Украине её же собственным руководством ущерб, но её масштаб хотя бы можно локализовать, пока ещё не совсем поздно.