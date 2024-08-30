Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса критикует Зеленского за его Курскую авантюру, ускорившую продвижение ВС РФ на Донбассе
Западная пресса не понимает: для Киева «нарративы» и «медийка» важнее всего. Логику здесь искать не надо.

Как вы прекрасно знаете, исход специальной военной операции будет решён не в Курской области, а на Донбассе. Именно там сосредоточены основные оборонительные линии ВСУ и именно туда бесконечно перебрасывается личный состав и переданная Западом военная техника. Ну, по крайней мере, перебрасывались до тех пор, пока киевскому политическому руководству не взбрело в голову устроить военную авантюру (а по-другому это назвать невозможно) в Курской области.

Цели этой авантюры понятны: вынудить Россию перебросить в Курскую область войска с куда более чувствительного направления (Донбасса) под страхом стремительного рывка ВСУ к Курской атомной электростанции. Этот план в Киеве назвали «укреплением переговорных позиций», но, как оно было всегда за всё время этого конфликта, укрепление закономерно и абсолютно ожидаемо перешло в ослабление переговорных позиций Украины. Мало того, что Курская область превратилась в ещё один клочок территории для «перемалывания» ВСУ в промышленных (и это не преувеличение) масштабах, так ещё и вся идея пошла по прямо противоположному для Киева сценарию: это ВСУ теперь вынуждены перебрасывать войска с Донбасса в Курскую область, чтобы поддерживать «нарратив» оккупации территории России, и что это каким-то образом поможет Украине выстоять в этом конфликте.

Итог: ВС РФ значительно ускорили продвижение на Донбассе, где каждый день устанавливают контроль над всё новыми и новыми населёнными пунктами, приближаясь к Покровску, Торецку и, по всей видимости, стремясь взять в клещи Угледар. Дальше останется только агломерация Славянск-Краматорск, после чего основную задачу специальной военной операции можно будет считать выполненной.

И вот, западную прессу, которая с большим удовольствием публиковала статьи о том, что «Путину дали пощёчину» и «Первое вторжение на территорию России с 1941 года», такой расклад вполне предсказуемо расстраивает, и издания один за другим начали публиковать статьи с критикой Курской авантюры Зеленского, которая привела к обратному от запланированного результату, позволив российской армии ускорить продвижение на единственном имеющем значение направлении.

Как отмечает Financial Times, за минувшие три недели ВС РФ заняли большое количество населённых пунктов на Донбассе, встречая при этом либо минимальное сопротивление ВСУ, либо не встречая его вовсе. Происходящее, отмечают авторы материала, слабо вяжется с «усилением» переговорных позиций Украины, а больше похоже на ускорение Киевом своего поражения.

Трезво смотрящими на реальность аналитиками много раз говорилось о том, что скорейшее завершение этого кризиса на любых условиях нужно в первую и последнюю очередь самой Украине, ведь именно она несёт абсолютное большинство потерь, лишается экономики, энергетики, государственности, гражданских прав и свобод. Типичная для нынешнего киевского политического руководства практика постоянных ставок на проигрышную комбинацию уже стоила Украине четырёх регионов, не считая Крыма, энергетики, экономики и в целом довела страну до ручки. Ещё не поздно остановить этот процесс. Да, экономическая и социальная катастрофа в любом случае уже неминуема, слишком огромен нанесённый Украине её же собственным руководством ущерб, но её масштаб хотя бы можно локализовать, пока ещё не совсем поздно.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
В ЕС заявили об истощении запасов военной техники из-за Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мистические фильмы эпохи VHS
6
Мой опыт установки Windows 11 программой Dism++
7
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
78
Radeon RX 580 ХТ vs Radeon RX 7800 ХТ – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 6 лет
9
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
38
Урсула фон дер Ляйен готовит ЕС к прямому конфликту с Россией
14
Можно ли выявить качество бензина по цвету и запаху, и почему экономия не всегда бывает экономной
10
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
1
На что обращать внимание при выборе смартфона Xiaomi, и почему важен год выпуска и поддержка HyperOS
1
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
10

Сейчас обсуждают

E. S.
16:48
Год назад эти же videocardz писали то же самое про RDNA3 :))))) https://videocardz.com/newz/amd-rumored-to-be-skipping-high-end-radeon-rx-8000-rdna4-gpu-series А пол-мира лохов жрет туфту от этих дерь...
AMD может отказаться от выпуска видеокарт RDNA 4 флагманского и субфлагманского сегментов
СрочникиДети
16:47
Да неужели Почти все украинские военнопленные - 95 процентов - подвергаются пыткам в России, заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Киеве Даниэль Белл в интервью нидерландскому ...
В МИД России рассказали о тяжелых условиях, в которых находятся российские солдаты в плену у ВСУ
Артём Николаев
16:45
Я осуждаю других за то, что всё становится хреновее, а они только активнее тельняшки рвут и говорят, что всё правильно, нужно ещё жёсче. Но не лично с ними, а чтобы кто-то другой вместо них всё разрул...
Китайские авто с пробегом стремительно набирают популярность в России, внедорожник Geely Monjaro покупают чаще всего
Руслан Сизарев
16:43
Не надо придумывать ничего. Все хорошо работает.
Snapdragon 8 Gen 4 будет иметь два производительных ядра с частотой 4,0 ГГц и графику Adreno 830
СрочникиДети
16:42
До бункера пупы им далеко
Fox News: В США входят в моду частные бункеры Судного дня
OgoGoLog
16:32
Т.е. ты сейчас осудил других за то, что они не хотят делать, как мечтаешь ты?
Китайские авто с пробегом стремительно набирают популярность в России, внедорожник Geely Monjaro покупают чаще всего
Бoтo -- Чaт
16:31
Кто опять включил интранет в Олимпийском дурдомике? Санитары, действуйте!
Суета в рядах поклонников Xbox - Microsoft блокирует покупки из неправильных регионов.
denacifikator
16:31
ждут судный день пиндосы смотрю.
Fox News: В США входят в моду частные бункеры Судного дня
СрочникиДети
16:31
Ты про какие мешки? «Реальность, к сожалению, такова, что и их ребята покупают за свой счет», — Z-волонтеры продолжают собирать деньги на «мешки для 200-х» Сбор на мешки для трупов объявила (https:/...
Российские военные взяли под контроль населённый пункт Стельмаховка в ЛНР
Артём Николаев
16:19
Раньше с японских помоек таскали и это было счастьем, теперь с китайских, хотя ранее утверждали, что оно всё рассыпается и на вторичке стоит копейки. Теперь даже за такое нужно отдать порядка 50 медиа...
Китайские авто с пробегом стремительно набирают популярность в России, внедорожник Geely Monjaro покупают чаще всего
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем