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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Китайские авто с пробегом стремительно набирают популярность в России, внедорожник Geely Monjaro покупают чаще всего
Но и средняя цена на китайские автомобили с пробегом растёт — сейчас это почти 2,3 млн руб.

Аналитики «Авито Авто» зафиксировали значительный рост спроса на китайские автомобили с пробегом. За первые семь месяцев 2024 года он вырос на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером рейтинга по популярности стала марка Geely, на долю которой приходится почти четверть всех запросов.

Повышенный интерес к китайским автомобилям с пробегом эксперты объясняют их привлекательным соотношением цены и качества. По словам Вадима Иванова, директора направления «Автомобили» в Авито, китайские модели предлагают больше опций и функционала, чем европейские и японские аналоги в той же ценовой категории.

Рост спроса на автомобили из Поднебесной сопровождается и увеличением предложения на вторичном рынке. По данным «Авито Авто», количество объявлений о продаже таких машин выросло на 69,4%. Несмотря на это, средняя цена на китайские автомобили с пробегом продолжает расти. Сейчас она составляет 2 295 000 рублей.

Наиболее популярной моделью на вторичном рынке стал внедорожник Geely Monjaro. На втором месте расположился ещё один представитель этой марки — кроссовер Coolray. Замыкает тройку лидеров Chery Tiggo (T11). Среди других популярных моделей — LIFAN X60 и Solano.

#автомобили #geely #китайские автомобили #geely monjaro #продажи автомобилей
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