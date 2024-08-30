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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Новый Volkswagen Passat будет и в кузове седан — но только для Китая за 2,16 млн рублей в эквиваленте
Там они до сих пор в моде. Чего не скажешь про Европу.

Вслед за европейской версией, которая продаётся исключительно в кузове универсал, новое поколение Volkswagen Passat обзавелось и седаном. Правда, предназначен он исключительно для китайского рынка, где этот тип кузова всё ещё пользуется спросом.

Внешне китайский седан практически идентичен европейскому универсалу, за исключением задней части. Для него также предусмотрен спорт-пакет с более агрессивным обвесом и чёрными декоративными элементами. Габариты седана составили 5006 х 1850 х 1489 мм, колесная база — 2871 мм. Таким образом, четырёхдверка оказалась заметно крупнее своего европейского «брата».

Под капотом Volkswagen Passat Pro — два бензиновых турбомотора на выбор: 1.5 TSI мощностью 160 л.с. и 2.0 TSI мощностью 220 л.с. Оба двигателя работают в паре с семиступенчатым «роботом» DSG. Привод — только передний. Гибридные версии пока не анонсированы, но их появление в будущем не исключено.

Внутри китайский Passat практически не отличается от европейского универсала. Здесь те же отдельные экраны приборной панели и мультимедийной системы, а также миниатюрный рычажок переключения передач вместо традиционного селектора. Однако есть и отличие: китайский седан, как и некоторые другие модели Volkswagen для этого рынка, получил дополнительный дисплей перед передним пассажиром.

Официальная премьера Volkswagen Passat Pro состоялась на автосалоне в китайском Чэнду. Продажи начнутся уже в сентябре. Цены пока не объявлены. Для сравнения, предыдущее поколение модели стоит в Китае от 181 900 юаней (около 2,16 млн рублей).

Стоит отметить, что в КНР у нового седана Passat есть «брат-близнец» — модель Magotan, которая также недавно сменила поколение. Оба автомобиля имеют одинаковую техническую начинку и отличаются только дизайном экстерьера и интерьера. Производством моделей занимаются разные совместные предприятия Volkswagen в Китае.

#автомобили #volkswagen. volkswagen passat
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