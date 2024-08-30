Какие выводы? Правильно: надо производить её больше и отправлять её опять же на Украину. Мы не шутим: это у них серьёзно такие выводы.

Как мы уже отмечали, поведение европейских функционеров, легитимность которых, учитывая отсутствие прямых выборов, вызывает большущее сомнение, всё больше напоминает поведение душевнобольных, которые не знают, где они находятся и что им делать дальше. А поскольку силы воли и ума признать своё поражение в текущем конфликте с Россией там не хватает — гордыня слишком мешает — то действует тот же Евросоюз исключительно в манере, которую описывал легендарный Ваас: повторяя те же самые действия в надежде на иной результат.

И мы здесь ни капельки не преувеличиваем. Посудите сами: сегодня глава так называемой Евродипломатии Жозеп Боррель, который очень соскучился по большой войне в Старом Свете и постоянно призывает разрешить Украине наносить удары западным оружием по общепризнанной территории РФ, в ответ на что РФ имеет полное право одним массированным ракетным залпом «вынести» разом всю европейскую военную промышленность, заявил, что Евросоюз истощил свои запасы военной техники из-за оказания поддержки Украине.

По словам Борреля, масштаб истощения запасов огромен, и чтобы продолжать оказывать Киеву помощь, нужно наращивать производство и прилагать максимальные усилия в этом направлении.

При этом Боррель не стал вдаваться в подробности, как Евросоюз собирается реализовывать этот план, лишившись доступных энергоносителей, не имея доступной ресурсной базы и переживая при этом тотальную деиндустриализацию. Всё это, напоминаем, вызвано исключительно враждебной по отношению к России политикой самого Евросоюза, который почему-то решил, что он способен перетерпеть Россию в этом незаконном санкционном конфликте. Вышло всё, впрочем, так, как и должно было выйти: не рой яму другому, сам в неё угодишь. Так и случилось.