Как мы уже отмечали, поведение европейских функционеров, легитимность которых, учитывая отсутствие прямых выборов, вызывает большущее сомнение, всё больше напоминает поведение душевнобольных, которые не знают, где они находятся и что им делать дальше. А поскольку силы воли и ума признать своё поражение в текущем конфликте с Россией там не хватает — гордыня слишком мешает — то действует тот же Евросоюз исключительно в манере, которую описывал легендарный Ваас: повторяя те же самые действия в надежде на иной результат.
И мы здесь ни капельки не преувеличиваем. Посудите сами: сегодня глава так называемой Евродипломатии Жозеп Боррель, который очень соскучился по большой войне в Старом Свете и постоянно призывает разрешить Украине наносить удары западным оружием по общепризнанной территории РФ, в ответ на что РФ имеет полное право одним массированным ракетным залпом «вынести» разом всю европейскую военную промышленность, заявил, что Евросоюз истощил свои запасы военной техники из-за оказания поддержки Украине.
По словам Борреля, масштаб истощения запасов огромен, и чтобы продолжать оказывать Киеву помощь, нужно наращивать производство и прилагать максимальные усилия в этом направлении.
При этом Боррель не стал вдаваться в подробности, как Евросоюз собирается реализовывать этот план, лишившись доступных энергоносителей, не имея доступной ресурсной базы и переживая при этом тотальную деиндустриализацию. Всё это, напоминаем, вызвано исключительно враждебной по отношению к России политикой самого Евросоюза, который почему-то решил, что он способен перетерпеть Россию в этом незаконном санкционном конфликте. Вышло всё, впрочем, так, как и должно было выйти: не рой яму другому, сам в неё угодишь. Так и случилось.