Машины полностью готовы к выполнению боевых задач в рамках современного конфликта.

Как уже отмечалось, сейчас в России оборонно-промышленный комплекс работает без выходных, без праздников и, по большей части, даже без перерывов. Необходимо не только оснащать техникой новые подразделения в рамках планового увеличения численности регулярной армии, но и, чего уж кривить душой, восполнять потери, которые армия несёт в зоне проведения специальной военной операции.

Обе эти задачи, в частности, выполняет «Курганмашзавод», который сегодня отчитался об отправке в войска новой партии боевых машин пехоты БМП-3 и боевых машин десанта БМД-4М. Машины являются максимально модернизированными версиями самих себя: оснащены дополнительной защитой боковой проекции от кумулятивных снарядов, а верхней полусферы — от беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, каждую машину в обязательном порядке экипируют средствами радиоэлектронной борьбы.

По состоянию на конец июля (почему июля, а не августа, учитывая, что сейчас как раз конец августа, мы не в курсе) «Курганмашзавод» на 56 % выполнил оборонный заказ на текущий год. Получается, чтобы выполнить его полностью, предприятию необходимо значительно нарастить усилия.