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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Роскомнадзор потребовал от провайдеров прекратить попытки ускорить работу YouTube
А кто провайдерам убытки будет компенсировать? Тоже Роскомнадзор?

С конца июля избирательно и с начала августа повсеместно в России происходит «замедление» YouTube. Пока что данная акция затронула провайдеров домашнего интернета, оставив (безусловно, временно) в покое операторов мобильной связи и мобильного интернета. Мы сейчас не будем вдаваться в технические подробности того, почему и как это происходит, а отметим лишь, что, по факту, YouTube в России более на домашних компьютерах абсолютно неработоспособен.

Возвратить эту работоспособность можно только посредством вмешательства в потоки трафика или же за счёт установки платного VPN. С первым ломать себе голову готов, мягко говоря, не каждый, тратить деньги на платный VPN — тем более. В итоге мы наблюдаем то, что и следовало ожидать: резкое падение трафика YouTube в России.

Нетрудно догадаться, что именно YouTube был основным генератором трафика в сетях провайдеров интернета и именно ради него пользователи оформляли более дорогие, скоростные тарифы: чтобы и самим спокойно смотреть видео, и распределять трафик на устройства остальных домочадцев, и чтобы всем хватало даже в случае одновременного просмотра видеороликов.

Теперь этого всего нет, и перед провайдерами, которые совершенно справедливо не верят в заказные опросы о том, что российские пользователи массово переходят на отечественные видеохостинги, стоит нешуточная дилемма: терять огромные деньги, потому что потребность абонентов в «скоростных» тарифах отпала, или же как-то на своём уровне пытаться решить проблему.

Поскольку формально Роскомнадзор не блокировал YouTube и не запрещал его деятельность в России, то с юридической точки зрения провайдеры могут искать способы ускорения его работы. Наиболее шустрые уже начали каким-то образом это делать, вмешиваясь в потоки трафика и перераспределяя их, тем самым обходя замедление. Но не прошло и нескольких дней, как Роскомнадзор начал требовать от провайдеров перестать этим заниматься. Дескать, происходит препятствование работе средств противодействия интернет-угрозам.

Почему вообще применяются такие формулировки, учитывая, что YouTube формально в России не блокировался, а просто «воспитывается» за счёт простых российских пользователей, совершенно непонятно. Полагаем, Роскомнадзор вовсе не собирается компенсировать провайдерам убытки.

#россия #политика #google #психиатрия #youtube #интернет #роскомнадзор
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