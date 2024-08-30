«Роснано» — это всегда «с огоньком».

Объявив о намерении начать процедуру банкротства, «Крокус наноэлектроника» (КНЭ) поставила точку в истории амбициозного, но неудачного проекта. Совместное предприятие «Роснано» и французской Crocus Technology, созданное в 2011 году для выпуска инновационных чипов, не выдержало груза финансовых проблем.

Несмотря на то, что в проект было вложено свыше 200 млн евро и 1,2 млрд рублей, компания так и не смогла добиться стабильной прибыли. КНЭ освоила обработку кремниевых пластин по передовым техпроцессам 90 и 65 нм и намеревалась наладить производство чипов энергонезависимой памяти MRAM. Однако этим планам не суждено было сбыться.

Первые тревожные звоночки прозвучали в 2021 году, когда КНЭ приняла решение продать часть технологического оборудования. Год спустя компания попала под европейские санкции, что фактически парализовало её деятельность. Производство пришлось остановить, штат сократить, а научную деятельность — свернуть.

Как отмечают эксперты, к краху КНЭ привела совокупность факторов. Во-первых, технология MRAM, на которую делала ставку компания, не получила ожидаемого распространения на рынке. Во-вторых, санкции ограничили доступ к критически важным материалам и технологиям. В частности, КНЭ столкнулась с проблемами при закупке в Европе 300-мм пластин с уже нанесённым слоем полупроводника.

Финальный удар по КНЭ нанесли судебные разбирательства с Минпромторгом. Ведомство потребовало вернуть субсидию, выделенную компании в 2016 году на развитие производства. КНЭ не смогла достичь заявленных показателей по объёму выпуска и продаж, что и послужило основанием для иска.

В течение ближайших недель КНЭ должна направить в арбитражный суд заявление о признании себя банкротом. После этого будет запущена процедура наблюдения, а затем, скорее всего, начнется распродажа активов. Основным кредитором КНЭ является «Роснано», которая вложила в проект значительные средства.