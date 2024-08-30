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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Юрий Быков снимает криминальную сагу «Лихие» про те самые 90-е и ОПГ «Общак»
Трейлер уже имеется. Основано на реальных событиях.

Юрий Быков представил свою версию «лихих 90-х» в новом трейлере многосерийной криминальной драмы «Лихие». Главные роли в сериале, основанном на реальных событиях, исполнили Артём Быстров и Егор Кенжаметов. Дата премьеры пока не называется.

В центре сюжета — крупнейшая в мире ОПГ «Общак», действовавшая не только на Дальнем Востоке, но и по всей России. История охватывает три временных периода — начало и конец 90-х, а также наши дни. Через судьбы отца и сына Лиховцевых, втянутых в криминальный водоворот, зритель увидит целую эпоху во всей её жестокости и противоречивости.

«”Лихие” — это история о разрушении семьи, о том, как ради выживания людям приходится переступать через себя, совершать противоестественные поступки, — говорит Юрий Быков. — Ради минимального комфорта герои вынуждены идти на жестокость, насилие. Это не может не оставить отпечаток на их отношениях, на следующем поколении».

По словам продюсера Ивана Самохвалова, 90-е — это время его собственного взросления. «Все мы знаем, что нужно стараться учиться на чужих ошибках, — говорит он. — Надеюсь, что на примере героев фильма зритель в сложную минуту сделает правильный выбор, и мы все, как общество, никогда не повторим ошибок того времени».

Создатели сериала особенно отмечают, что «Лихие» — это не просто криминальная драма, но и история о двух поколениях, о родителях и детях 90-х, о том, как ошибки прошлого влияют на настоящее.

В сериале также снялись Евгений Ткачук, Анна Завтур, Полина Максимова, Елена Николаева, Максим Карушев, Савелий Кудряшов, Александра Бабаскина, Глеб Кулаков, Филипп Янковский, Гела Месхи, Иван Добронравов и другие. Съёмки проходили в Москве и Карелии.

#кино #сериалы #лихие #юрий быков
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