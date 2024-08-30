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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Расширенная версия исторической драмы «Наполеон» от режиссёра блокбастера «Гладиатор» вышла в «цифре»
Кстати, вторая часть «Гладиатора» должна выйти в прокат в ноябре этого года.

Apple Original Films выпустила на своей платформе режиссёрскую версию исторической драмы Ридли Скотта «Наполеон». В неё вошли 48 минут не публиковавшихся ранее материалов.

Фильм с Хоакином Фениксом в роли французского императора вышел в прокат в прошлом году и собрал в мировом прокате более 221 миллиона долларов. Лента получила три номинации на премию «Оскар» — за лучшие визуальные эффекты, работу художника-постановщика и дизайн костюмов.

«Наполеон» рассказывает о головокружительном восхождении будущего императора, прослеживая его сложные, полные страсти отношения с Жозефиной (Ванесса Кирби). Режиссёрская версия, помимо прочего, дополняет историю Жозефины, демонстрирует новые декорации и костюмы, а также ранее не публиковавшуюся сцену битвы при Маренго. Зрители также узнают новые подробности о закате Наполеона, от покушения на него до провального русского похода.

«Наполеон» — совместный проект Apple Studios и Scott Free Productions. Режиссёром и продюсером фильма выступил Ридли Скотт, сопродюсерами — Кевин Уолш, Марк Хаффам и Хоакин Феникс. Исполнительные продюсеры — Майкл Прюсс и Эйдан Эллиот.

Сейчас Ридли Скотт работает над долгожданным сиквелом «Гладиатора». Фильм с Полом Мескалом, Педро Паскалем и Дензелом Вашингтоном выйдет в прокат в ноябре этого года. Хоакин Феникс вновь сыграет Джокера в сиквеле «Джокер: Безумие на двоих», премьера которого состоится в октябре.

#кино #apple tv #наполеон #хоакин феникс
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