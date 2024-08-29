Останавливаться нельзя. Только так и надо действовать.

После того как российский оборонно-промышленный комплекс нарастил производство оперативно-тактических ракет для комплекса «Искандер-М», применяться он стал гораздо чаще. Беспорядочно им, конечно, не «пуляют», оставляя только на наиболее «жирные» цели, и правильно поступают: с «мелкашкой» превосходно справляются даже FPV-дроны, а «Искандеры» можно приберечь для результативного удара.

И вот, такой результативный удар состоялся. Как сообщило Минобороны России, в районе населённого пункта Постольное в Сумской области средствами объективного контроля были обнаружены ангары с военной техникой ВСУ. После того как информация о присутствии в ангарах военной техники подтвердилась, разведчики передали координаты расчёту «Искандер-М», осуществившему ракетный удар по данному пункту временной дислокации подразделения артиллеристов ВСУ.

Почему именно артиллеристов? Это следует из длинного перечня уничтоженной этим ударом техники. Согласно сведениям МО РФ, в результате удары были уничтожены: 1 РЛС контрбатарейной борьбы COBRA, 1 РСЗО «Ураган», 1 РСЗО «Град», 1 транспортно-заряжающая машина для РСЗО, 7 боевых бронемашин, 2 трала для перевозки техники, а также 3 пикапа.

Нетрудно догадаться, что всё это планировали использовать для нанесения ударов по Курской области, так что масштаб ущерба, который удалось пресечь, поистине колоссален.