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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Калининграде начал работать завод по производству электродвигателей для транспортных средств
Может, хоть теперь электромобили начнут в плане стоимости приходить в «меридиан»?

Как мы уже отмечали не раз, электромобили, особенно в России, пока остаются дорогой игрушкой в виде второй (а то и третьей) машины в семье. На случай дальних поездок, в которых важна надёжность, а также в реалиях повсеместного отсутствия зарядных станций для электрокаров по-прежнему безальтернативным остаётся «традиционный» транспорт на бензине/дизеле. И это мы ещё не затронули тему стоимости, которая по совершенно непонятным причинам, учитывая общую многократно более простую с инженерной и механической точки зрения конструкцию электромобиля в сравнении с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания, при этом стоит на 50—100% дороже своего полного аналога с таковым.

Ситуация крайне странная, но, возможно, первый шаг к её исправлению сделал российский холдинг «Автотор», который ввёл на этой неделе в эксплуатацию в Калининграде завод по производству транспортных электродвигателей.

Согласно официальной информации, производственная мощность предприятия составляет 60 тысяч электродвигателей в год. Речь при этом идёт о двигателях мощностью от 23 кВт до 140 кВт. Выпуск тестовой партии электродвигателей уже начался, а в планах предприятия расширить линейку и специализироваться не только на транспортных электродвигателях, но и на силовых установках для подъёмных кранов, лодок и для других механизмов, в которых требуются электродвигатели.

Следует помнить, что при всех своих недостатках электромобили обладают неоспоримым преимуществом: высокой приёмистостью — за счёт стабильного крутящего момента и отсутствия трансмиссии с провалами в моменте при её переключении. А высокая приёмистость — это всегда и безопасность движения. Если, конечно, с умом ею пользоваться: для быстрого вклинивания в поток.

#россия #электромобили #промышленность
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