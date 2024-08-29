Половина населения сбежала, конфликт киевское руководство завершать не хочет, а работать и содержать пенсионеров надо. Какие ещё варианты?

Экономическая ситуация на Украине аховая, и это мы ещё используем максимально мягкую в текущих реалиях формулировку из тех, которыми можно описать положение дел. Энергетика планомерно уничтожается ударами возмездия в назидание за поведение официального Киева, огромная часть населения уехала в Россию, Европу, США и куда глаза глядят сразу же после начала конфликта, завершать боевые действия на любых условиях официальный Киев не намерен, а поддержание этого конфликта требует огромного количества денег, коих Украина банально не зарабатывает, находясь исключительно на выстроенной вокруг неё Западом системе искусственного жизнеобеспечения.

Ситуация тяжелейшая, но украинские «эксперты», которых приглашают поболтать языком на «единый телемарафон» альтернативной реальности, вместо единственно верного решения — призыва к остановке боевых действий любой (ещё раз: любой) ценой — предлагают украинцам «мобилизоваться» и трудиться на благо отечества.

Так, один из экспертов заявил, что на месте власти перевёл бы страну с 8-часового на 10-часовой рабочий день: дополнительные два часа позволят «повысить обороноспособность страны», а также быстрее восстановить энергосистему.

Проще говоря, «эксперт» режет по живому, делая вид, будто дополнительный труд каким-то образом спасёт ситуацию. Реальность же следующая: на Украине критическая нехватка людей трудоспособного возраста, а работать кому-то надо. Что до повышения обороноспособности и восстановления энергосистемы, то два дополнительных часа в день не помогут, потому что на Украине уже не осталось серьёзных предприятий военно-промышленного комплекса, что прекрасно видно по составу военной техники, которой пользуются ВСУ. Про энергетическое машиностроение же и говорить не приходится: оно как явление отсутствует уже много лет. В очередной раз отметим: если Киев хочет спасти государство, то конфликт он должен закончить немедленно, и на любых для него условиях. Других реалистичных вариантов у Украины нет.