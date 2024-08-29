Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Издание Forbes назвало Курскую авантюру ВСУ провалом
Уже даже те издания, которые упорно не желают снимать розовые очки, что-то начинают понимать.

На сегодняшний день уже ни у кого, и у российского военно-политического руководства в первую очередь, нет сомнений в том, что Курская авантюра Зеленского в частности и ВСУ в целом преследовала две цели: оттянуть российские войска с куда более важного направления на Донбассе с целью купирования угрозы в Курской области, а также захватить Курскую АЭС с целью её «обмена» на Запорожскую АЭС.

Мы, честно говоря, не знаем, кто прописывал Киеву эту операцию, но, похоже, кто-то из стран, которые за последние 80 лет успели повоевать только против стран третьего мира и армий третьего или даже четвёртого классов. Потому что жизнеспособным этот план с самого начала назвать было невозможно: резервы с Донбасса ВС РФ не перебросили, прорыва ВСУ к Курской АЭС не допустили и, как итог, вся операция закономерно превратилась в ещё одну «мясорубку», в которой ВС РФ в промышленных масштабах уничтожают дефицитную военную технику западного производства, которую Запад при всём желании не сможет восполнить, и это не говоря уже про личный состав.

И вот, похоже, что-то понимать начали даже крайне ангажированные западные средства массовой информации. Так, издание Forbes отмечает, что Киев мало того что не добился своих целей, так ещё и наоборот — ухудшил положение дел на линии боевого соприкосновения. Российская армия ускорила наступление на Донбассе и, в частности, стремительно приближается к Покровску, за которым у ВСУ уже нет не то что залитых бетоном укреплений, а вообще каких бы то ни было способов сдержать наступающую российскую группировку.

Таким образом, резюмирует Forbes, если вторжение в Курскую область было для ВСУ «отвлекающим манёвром», то операция полностью провалилась, поскольку не достигла поставленных целей и только усугубила положение дел для Украины.

Следует отметить, что с «нарративной» точки зрения коллективному Западу стало очень сложно делать вид, будто Украина в этом конфликте является жертвой. Зачем «жертва», у которой по швам трещит линия обороны на единственном имеющем значение участке — на Донбассе — вторгается на общепризнанную территорию России, где попадает в ловушку и в чудовищных количествах теряет людей и технику, объяснить поистине нереально. Зато для стран глобального Юга, да и для российского обывателя, который все эти годы пребывал в иллюзиях, всё стало предельно ясно. А вывод простой: экстремизм, поразивший украинское политическое руководство, действительно опасен и мог бы в перспективе, если бы не началась специальная военная операция, привести к прямой агрессии Украины против России — в ситуации, когда ВСУ были куда более боеготовы, нашпигованы оружием и мотивацией.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
«Россия хочет разбомбить европейскую страну до капитуляции»: Боррель призвал ЕС нарастить поставки ПВО на Украину и снять ограничения на удары по РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Flintlock: The Siege of Dawn - краткий обзор игры
2
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
56
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 3
4
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
23
В РФ ожидается подорожание электроники – выбираем видеокарты и процессоры пока не началось
38
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
48
Nvidia ION - луч света в атомарной тьме Intel
10
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
39
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
2
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
24

Сейчас обсуждают

Vorvort
15:45
Я статью хотел написать, но слишком много нюансов оказалось у видеокарты. Я если дело начал - довожу до конца, несмотря на трудности. https://overclockers.ru/blog/Vorvort/show/121115/obzor-i-testirova...
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
Gamandril
15:39
Я вот сомневаюсь что он оценит. Та же КС2 это уже очередная итерация одного и того же и ничего - люди хавают. Правда там раздражающих ублюдков просто толпы орущих. Это просто мрак, если честно. Приход...
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
Bearcub
15:39
У деда из "цветущего сада" чердак знатно подтекает.
«Россия хочет разбомбить европейскую страну до капитуляции»: Боррель призвал ЕС нарастить поставки ПВО на Украину и снять ограничения на удары по РФ
l33t_h4x00r
15:39
Вот как раз и пришли к выводу. что он считает людей скотом...с чего я и начал.
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
OgoGoLog
15:39
А в ВК он был под таким же названием загружен?
В VK сумели организовать крупнейшую облачную библиотеку видеоконтента в РФ на 1,5 млрд Гбайт
Александр Пурвин
15:37
Шойгу всех и здал
«Звездопад» продолжается: СК задержал экс-замминистра обороны РФ Павла Попова
PanzerK
15:36
Обзаруны они, в стиле "лепи шо в голову взбредёт - никто проверять не будет".
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
NuclearMissionJam
15:34
Игровая журналистика это расследования. Работа с документами, людьми, сопоставление фактов и информации. А они обзорщики.
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
PanzerK
15:32
Блогер это когда наоборот... потратил 2 недели и написал статью по этому поводу. А "тужиться" когда "не хочешь" - говорят вредно.
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
NuclearMissionJam
15:32
Его выгодно делать, если сообщество маленькое и имеет небольшую часто донатеров. Многие ютуб каналы так живут
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем