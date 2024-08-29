Уже даже те издания, которые упорно не желают снимать розовые очки, что-то начинают понимать.

На сегодняшний день уже ни у кого, и у российского военно-политического руководства в первую очередь, нет сомнений в том, что Курская авантюра Зеленского в частности и ВСУ в целом преследовала две цели: оттянуть российские войска с куда более важного направления на Донбассе с целью купирования угрозы в Курской области, а также захватить Курскую АЭС с целью её «обмена» на Запорожскую АЭС.

Мы, честно говоря, не знаем, кто прописывал Киеву эту операцию, но, похоже, кто-то из стран, которые за последние 80 лет успели повоевать только против стран третьего мира и армий третьего или даже четвёртого классов. Потому что жизнеспособным этот план с самого начала назвать было невозможно: резервы с Донбасса ВС РФ не перебросили, прорыва ВСУ к Курской АЭС не допустили и, как итог, вся операция закономерно превратилась в ещё одну «мясорубку», в которой ВС РФ в промышленных масштабах уничтожают дефицитную военную технику западного производства, которую Запад при всём желании не сможет восполнить, и это не говоря уже про личный состав.

И вот, похоже, что-то понимать начали даже крайне ангажированные западные средства массовой информации. Так, издание Forbes отмечает, что Киев мало того что не добился своих целей, так ещё и наоборот — ухудшил положение дел на линии боевого соприкосновения. Российская армия ускорила наступление на Донбассе и, в частности, стремительно приближается к Покровску, за которым у ВСУ уже нет не то что залитых бетоном укреплений, а вообще каких бы то ни было способов сдержать наступающую российскую группировку.

Таким образом, резюмирует Forbes, если вторжение в Курскую область было для ВСУ «отвлекающим манёвром», то операция полностью провалилась, поскольку не достигла поставленных целей и только усугубила положение дел для Украины.

Следует отметить, что с «нарративной» точки зрения коллективному Западу стало очень сложно делать вид, будто Украина в этом конфликте является жертвой. Зачем «жертва», у которой по швам трещит линия обороны на единственном имеющем значение участке — на Донбассе — вторгается на общепризнанную территорию России, где попадает в ловушку и в чудовищных количествах теряет людей и технику, объяснить поистине нереально. Зато для стран глобального Юга, да и для российского обывателя, который все эти годы пребывал в иллюзиях, всё стало предельно ясно. А вывод простой: экстремизм, поразивший украинское политическое руководство, действительно опасен и мог бы в перспективе, если бы не началась специальная военная операция, привести к прямой агрессии Украины против России — в ситуации, когда ВСУ были куда более боеготовы, нашпигованы оружием и мотивацией.