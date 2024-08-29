Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Древняя Русь и киберпанк: вышел новый тизер мультсериала «Киберслав» про богатыря-полукровку
Производством занимается «Кинопоиск», может получиться что-то интересное.

Популярный российский онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» выпустил ещё один зрелищный тизер мультсериала «Киберслав». Напомним, предыдущий рекламный видеоматериал выходил ещё в сентябре 2023 года. Действие сериала происходит в антураже альтернативной Древней Руси, куда проник киберпанк.

«Киберслав» рассказывает историю богатыря-полукровки, который отправится расследовать жестокое преступление. Протагонист также попытается разобраться в том, кому в здешнем мире мешает княжеская семья. А недругов в здешней вселенной хватает: нечисть из местных лесов, да озлобленный народ вокруг.

Создатели сериала обещают, что кое-какие подробности будут раскрыты в рамках фестиваля «Хомякон», который должен пройти в период с 20 по 22 декабря текущего года в Москве. То есть, раньше этого времени выхода «Киберслава» точно не стоит ждать.

Справедливое окно выхода для мультсериала «Киберслав» — весь 2025 год. Более точные даты мы, скорее всего, узнаем на том же «Хомяконе».

#кино #аниме #кинопоиск #мультсериалы #киберслав #сериалы. киберпанк
+
Написать комментарий (0)
Объём рынка кинопроката в России вырос до 29 млрд рублей — на азиатское кино пришлось 24 % от всех релизов
«Шрек 5» выйдет в прокат только через два года
На Netflix вышло аниме «Терминатор зеро», которое считается лучшим произведением во вселенной со времён второго фильма
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Flintlock: The Siege of Dawn - краткий обзор игры
2
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
54
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 3
4
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
23
В РФ ожидается подорожание электроники – выбираем видеокарты и процессоры пока не началось
38
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
47
Nvidia ION - луч света в атомарной тьме Intel
10
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
39
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
2
Можно ли выявить качество бензина по цвету и запаху, и почему экономия не всегда бывает экономной
6

Сейчас обсуждают

DANYNAFIG
15:16
У меня вопрос почему шойгу и герасомов ещё при яйцах :)
«Звездопад» продолжается: СК задержал экс-замминистра обороны РФ Павла Попова
ЧatoБoт
15:15
Ну это же блохер Боррель, способный нести лишь деменциозную пургу в эфир. Ведь дедушка старый, ему всё равно (цэ).
«Россия хочет разбомбить европейскую страну до капитуляции»: Боррель призвал ЕС нарастить поставки ПВО на Украину и снять ограничения на удары по РФ
Gamandril
15:06
Дело в том полагаю что они не смогли копнуть глубже. А 3 часа это нормальное по представлениям видео. Я вот удивляюсь количеству размазанного говна совершенно бессмысленного типа вот этого выхлопа от ...
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
Za9c
15:05
Как сказал один великий: ваши ожидания - это ваши проблемы. Для меня киберпанк хороший шутан с крепким сюжетом и запоминающимися героями. Красивая картинка, интересный сеттинг. Если брать все одиночны...
CD Projekt Red планирует выпустить Cyberpunk 2 раньше ремейка The Witcher
PanzerK
15:03
Ваше мнение очень "важно" для нас...
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
NuclearMissionJam
15:01
Я просто фан серии. У ASUS есть одна линейка, но там нет такой карты
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
ddr00
15:01
Прекращайте писать, это не ваше. Оценка вашей писсанине 0.
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
Роман Кузько
14:58
Они же чуть ли не круглосуточно тестят одно и то же железо, поди не на одной и той же винде, заметили бы чуть что (так и заметили разницу 10 и 11, а также с админской учеткой)
Ryzen 7 7800X3D также получил значительный прирост производительности от обновления Windows 11 24H2
Роман Кузько
14:56
Сравнить насколько патч сделал быстрее рязани под вин11 с тем тестом, где были рязани под вин10 против вин11. Разница там была не сильно большой, так что теперь может есть смысл на вин11 ради чуть бол...
Ryzen 7 7800X3D также получил значительный прирост производительности от обновления Windows 11 24H2
Ибрагим Исмаилов
14:55
"Такое мог написать либо очень толстый тролль" - НЕТ, эталон толстого троллинга выглядит ТАК:
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем