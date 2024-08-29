Производством занимается «Кинопоиск», может получиться что-то интересное.

Популярный российский онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» выпустил ещё один зрелищный тизер мультсериала «Киберслав». Напомним, предыдущий рекламный видеоматериал выходил ещё в сентябре 2023 года. Действие сериала происходит в антураже альтернативной Древней Руси, куда проник киберпанк.

«Киберслав» рассказывает историю богатыря-полукровки, который отправится расследовать жестокое преступление. Протагонист также попытается разобраться в том, кому в здешнем мире мешает княжеская семья. А недругов в здешней вселенной хватает: нечисть из местных лесов, да озлобленный народ вокруг.

Создатели сериала обещают, что кое-какие подробности будут раскрыты в рамках фестиваля «Хомякон», который должен пройти в период с 20 по 22 декабря текущего года в Москве. То есть, раньше этого времени выхода «Киберслава» точно не стоит ждать.

Справедливое окно выхода для мультсериала «Киберслав» — весь 2025 год. Более точные даты мы, скорее всего, узнаем на том же «Хомяконе».