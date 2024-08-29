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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Россия хочет разбомбить европейскую страну до капитуляции»: Боррель призвал ЕС нарастить поставки ПВО на Украину и снять ограничения на удары по РФ
Нет, ну логика правильная: Россия стремится к капитуляции Украины. А вот всё остальное — сюрреализм.

Поведение европейских функционеров всё больше начинает напоминать поведение душевнобольного, одержимого некой определённой навязчивой идеей, и который ни перед чем не собирается останавливаться в реализации этой навязчивой идеи. Проще говоря, поведение экстремиста. Вбил вот себе европейский класс функционеров в головы, что Россия, видите ли, не имеет права обеспечивать собственную безопасность и вообще не должна возмущаться ничем происходящим вокруг неё, включая бесконечное приближение ударной инфраструктуры НАТО к её границам, и так и живёт с этой иллюзией вот уже несколько десятилетий.

Не понимая при этом, что и времена изменились, и Россия вернула себе статус сверхдержавы, и Евросоюз (по большей части из-за собственной невменяемой политики в отношении РФ) больше не является центром силы, и что продолжать жить в иллюзиях — себе дороже и крайне опасно. Взять, в частности, главу так называемой Евродипломатии и по совместительству главного европейского садовода Жозепа Борреля, который сегодня дал небольшую пресс-конференцию по итогам общения с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По словам Борреля, произведённый Россией в понедельник 26 августа массированный ракетно-беспилотный обстрел энергосистемы Украины свидетельствует о том, что «Россия хочет разбомбить европейскую страну до полной капитуляции». По словам Борреля, Европа не имеет права этого допустить, поэтому должна нарастить поставки средств противовоздушной обороны на Украину, а также снять все ограничения на нанесение Украиной ударов западным оружием по российским военным объектам.

В фантазиях Борреля, то, что он предлагает, полностью соответствует международному праву: Украина должна иметь право наносить удары по местам, с которых Россия наносит по ней удары. Мы не будем мучать господина Борреля размышлениями, но, по его логике, получается, что Россия тоже действует в рамках международного права, нанося удары по объектам на Украине. Кроме того, Боррель не учитывает фактор того, что Россию эти игры могут окончательно «достать», и в отношении европейских предприятий военно-промышленного комплекса может быть применён последний аргумент, в ответ на который не будет ничего (ведь это же будет в рамках международного права по версии Борреля).

Наконец, глава «Евродипломатии» тактично умалчивает, что российские ракетные удары по энергосистеме являются исключительно ударами возмездия в назидание за поведение Киева и его действия в отношении уже российских объектов энергетики. И даже представлять себе боязно, насколько опустошительным станет удар возмездия, если Украина посмеет ударить дальнобойными западными ракетами вглубь территории РФ. Короче говоря, европейские экстремисты в хвост и в гриву используют экстремистов украинских с целью ослабления РФ, но по итогу получают исключительно ослабление Украины и ЕС. Как говорится, просчитались, но где?..

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #психиатрия
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