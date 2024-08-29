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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
На Netflix вышло аниме «Терминатор зеро», которое считается лучшим произведением во вселенной со времён второго фильма
Доступны все восемь эпизодов сразу — вы знаете, где их искать.

На стриминговом сервисе Netflix вышли все восемь эпизодов аниме «Терминатор Зеро». Не спешите отворачиваться от этого релиза, ведь он, как говорят первые отписавшиеся критики, по праву может называться лучшим проектом во франшизе со времён киноленты «Терминатор 2: Судный день» Джеймса Кэмерона.

Действие сериала происходит в Японии образца 1997 года. К счастью, Джон и Сара Коннор здесь не появляются вовсе, иначе шоураннерам пришлось бы в очередной раз придумывать нелепые сюжетные ходы, завязанные на времени. Но журналисты посчитали нужным отдельно упомянуть, что создатели сериала тоже пытаются объяснять многочисленные «кульбиты» с временными отрезками. И, кажется, у них это неплохо получилось.

Критикам также пришлись по душе визуальная часть аниме, депрессивная атмосфера, а ещё характерная для всей серии жестокость. Последнюю здесь посчитали вполне уместной и отсылающей своим существованием к оригинальному фильму Кэмерона. В список минусов рецензенты записали затянутые диалоги и огромное количество сюжетных поворотов, которые ближе к концу сезона начинают откровенно утомлять.

Напомним, в РФ и РБ сервис Netflix официально не работает, но посмотреть все эпизоды первого сезона вы всё равно сможете. Так уж повелось.

#кино #терминатор #terminator #терминатор зеро
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