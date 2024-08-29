Компания производит легковые и коммерческие автомобили различных брендов.

К 2029 году в Калининградской области появится 12 новых заводов «Автотора». Инвестиции в проект составят 70 миллиардов рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Беспрозванных на церемонии открытия завода по производству электродвигателей.

Первый завод, запущенный в августе, уже создал 140 рабочих мест. Инвестиции в его строительство составили 3 миллиарда рублей. Предприятие, рассчитанное на выпуск 60 тысяч электродвигателей в год, станет частью полного цикла производства электромобилей «Автотора».

Открытие следующего завода, по словам Беспрозванных, запланировано на первый квартал 2025 года. Это будет литейное производство, мощностей которого хватит не только для нужд «Автотора», но и для других предприятий региона.

«Автотор», один из крупнейших автопроизводителей России, в 2021 году взял на себя обязательства по развитию высоколокализованного производства электромобилей и автокомпонентов. Помимо выпуска электромобилей под собственным брендом «Амберавто», компания производит легковые и коммерческие автомобили различных брендов, включая Kaiyi, BAIC, SWM, Forthing, Jetour и «Амбертрак».