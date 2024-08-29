Обвинение простое и ожидаемое: коррупция в совсем уж наглых масштабах.

Хотя всем, кто пристально следят за ходом специальной военной операции, и хотелось бы надеяться на то, что Министерство обороны перед её началом было «зачищено» от потенциальных предателей и прочих деятелей, имеющих интересы в иностранных государствах, но практика показывает, что ведомство всё-таки очень сильно поражено коррупцией.

Следственных действий в отношении только высшего офицерского состава (генералов и действительных советников в случае с гражданскими должностями в МО) уже беспрецедентное количество, и сегодня таким действием стало больше. Следственный Комитет (СК) России задержал бывшего замминистра обороны Павла Попова, курировавшего в ведомстве направление каких-то инноваций, параллельно возбудив против него дело в отношении мошенничества.

Попову вменяют незаконное обогащение за счёт парка «Патриот»: в частности, под видом поставок различных материальных ценностей в парк, Попов на самом деле свозил их на свой загородный участок. Также Попов пользовался своим служебным положением, чтобы принуждать коммерческие организации к бесплатному выполнению работ в своей недвижимости. В общей сложности у Попова и его семьи в собственности, по данным следствия, находится недвижимость на сумму свыше полумиллиарда рублей. Эти сведения подтверждаются независимыми свидетелями.

В очередной раз необходимо вернуться к теме «дебет/кредит». Жалование замминистра обороны всем известно. Чего и сколько на это жалование можно приобрести, тоже примерно известно. Почему у следствия не возникало вопросов раньше, когда расходы Попова явно, многократно, даже на несколько порядков превышали его официальные доходы, очень серьёзный вопрос.

Ещё куда более интересный вопрос: знал ли обо всём происходящем во вверенном ему ведомстве тогдашний министр обороны Сергей Шойгу? Если не знал, то это полная профнепригодность. Если знал, то почему покрывал и пошёл на повышение, став секретарём Совбеза России? Вопросы, вопросы; так много вопросов и так мало ответов.