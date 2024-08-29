Причём даже выше предполагаемых значений.

Когда мы в различных посвящённых машиностроению и других связанных с промышленностью новостях говорим, что в России проходит индустриализация, которая с поправкой на время, технологии и систему экономического управления может посоперничать со сталинской индустриализацией СССР/России, то у этих слов есть статистическое обоснование. Во-первых, предприятий открывается столько, что наблюдается откровенная нехватка кадров, из-за чего работодатели готовы платить оклады сильно (порой в разы) выше средних по региону, а во-вторых, постоянно растёт потребление энергии.

Данные факты подтверждаются также и общей статистикой Росстата по увеличению объёмов промышленного производства в России. Так, по итогам июля текущего года выпуск промышленной продукции в РФ увеличился на 3,3 % от года к году, тогда как по статистике за июнь этот рост составлял 2,7 %.

В общей сложности Росстат изменил прогнозы: так, теперь рост промышленного производства, по плану, основанному на тенденции, составит 5 %, тогда как первоначально предполагалось, что этот показатель составит 4,4 %.

Необходимо понимать, что индустриализация в России — это не прихоть, а суровая необходимость, вызванная текущим геополитическим положением дел. Коллективный запад в ущерб собственным интересам вести дела с Россией отказался и ввёл против РФ незаконные, нелегитимные односторонние рестрикции практически на всё, что только можно было их ввести. Рассчитывать на Китай — тоже весьма недальновидно, поэтому необходимо как можно скорее обеспечивать себя промышленным производством как минимум в стратегически важных отраслях: авиастроении, грузовом автомобилестроении, вагоностроении, пассажирском транспортном машиностроении, судостроении, станкостроении и прочем.