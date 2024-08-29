Всего планируется создать не менее 20 документов.

В России стартует амбициозный проект по разработке стандартов для производителей оборудования, используемого в микроэлектронике, СВЧ-электронике, оптоэлектронике и силовой электронике. Отсутствие единых норм в этой стратегически важной отрасли затрудняет разработку и совместимость отечественных установок.

«Международный научно-технологический центр МИЭТ» объявил тендер на проведение работ по стандартизации, бюджет которого составляет 26 млн рублей. Планируется создать не менее 20 документов, регламентирующих проектирование, производство и применение оборудования для электронной промышленности.

Первый этап стандартизации будет сосредоточен на определении терминологии и базовых требований к российскому оборудованию. Это позволит унифицировать отдельные блоки и интерфейсы, обеспечивая совместимость различных систем и сокращая время и стоимость разработки.

В рамках проекта будет проведён анализ существующих стандартов в странах ЕАЭС и международных организациях. Кроме того, планируется опросить более 30 предприятий электронного машиностроения, чтобы учесть их практический опыт.

Необходимость развития отечественного электронного машиностроения стала особенно очевидной после введения санкций в 2022 году, которые существенно осложнили закупку иностранного оборудования. В марте 2024 года даже поставки подержанного оборудования были ограничены из-за опасений параллельного импорта.

В настоящее время крупные проекты по производству оборудования для микроэлектроники реализует группа «Элемент». Компания «Нанотроника», входящая в её состав, занимается разработкой и выпуском линейки оборудования для производства радио-, СВЧ- и микроэлектроники.

Надо ли сейчас напоминать, что создание единых стандартов — это важный шаг на пути к технологической независимости России в области электронного машиностроения. Именно здесь унификация процессов и оборудования позволит сократить зависимость от импортных поставок. Она также поможет создать благоприятные условия для развития отечественной промышленности.