Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В России напишут стандарты для производства микроэлектроники — объявлен тендер на 26 млн рублей
Всего планируется создать не менее 20 документов.

В России стартует амбициозный проект по разработке стандартов для производителей оборудования, используемого в микроэлектронике, СВЧ-электронике, оптоэлектронике и силовой электронике. Отсутствие единых норм в этой стратегически важной отрасли затрудняет разработку и совместимость отечественных установок.

«Международный научно-технологический центр МИЭТ» объявил тендер на проведение работ по стандартизации, бюджет которого составляет 26 млн рублей. Планируется создать не менее 20 документов, регламентирующих проектирование, производство и применение оборудования для электронной промышленности.

Первый этап стандартизации будет сосредоточен на определении терминологии и базовых требований к российскому оборудованию. Это позволит унифицировать отдельные блоки и интерфейсы, обеспечивая совместимость различных систем и сокращая время и стоимость разработки.

В рамках проекта будет проведён анализ существующих стандартов в странах ЕАЭС и международных организациях. Кроме того, планируется опросить более 30 предприятий электронного машиностроения, чтобы учесть их практический опыт.

Необходимость развития отечественного электронного машиностроения стала особенно очевидной после введения санкций в 2022 году, которые существенно осложнили закупку иностранного оборудования. В марте 2024 года даже поставки подержанного оборудования были ограничены из-за опасений параллельного импорта.

В настоящее время крупные проекты по производству оборудования для микроэлектроники реализует группа «Элемент». Компания «Нанотроника», входящая в её состав, занимается разработкой и выпуском линейки оборудования для производства радио-, СВЧ- и микроэлектроники.

Надо ли сейчас напоминать, что создание единых стандартов — это важный шаг на пути к технологической независимости России в области электронного машиностроения. Именно здесь унификация процессов и оборудования позволит сократить зависимость от импортных поставок. Она также поможет создать благоприятные условия для развития отечественной промышленности.

#промышленность #производство #сделано в рф #оборудование #станки
+
Написать комментарий (0)
В России построят новое судно для «заправки» атомных ледоколов
В Москве на МЦК запустили первый пассажирский поезд с автоматическим управлением
«Белшина» рассчитывает в 2027 году начать производство специальных покрышек для электромобилей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Кто такие Hangar 13 и чего можно ожидать от Mafia: The Old Country
3
Flintlock: The Siege of Dawn - краткий обзор игры
2
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Как настроить домашний роутер - инструкция для "чайников"
12
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
23
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 3
2
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
46
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
1
В РФ ожидается подорожание электроники – выбираем видеокарты и процессоры пока не началось
15
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
39

Сейчас обсуждают

Олег Быстров
02:46
Автор, нолик забыл в цене. У нас пока доллар не по десять рублей. А так-то да, за такую цену я бы взял.
Formovie выпустила 4K UST проектор Cinema Edge с диагональю до 150 дюймов
Shteger
02:39
да уже. тот же 7800х3д на маркетплейсах с 32к взлетел до минимум 42к. а у некоторых продавцов и 90+
Ноутбуки и другая электроника в России может подорожать на 5-10% из-за проблем с оплатами в банках ОАЭ
Shteger
02:34
да уже началось. тот же 7800х3д с 32к на маркетплейсах взлетел до 42к. а у некоторых продавцов и вовсе до 90+ тысяч.
В РФ ожидается подорожание электроники – выбираем видеокарты и процессоры пока не началось
Руслан
01:44
Скоро чехлу не за что будет ципляться))
Рендеры предстоящего Galaxy S25 Ultra демонстрируют значительное изменение в дизайне
lighteon
01:36
Начиная с Vista/7 немало ресурсов ест автообновление и защитник, если их отключить, то 10 начинает шустрее работать на слабом железе + в 10 можно службу сбора телеметрии отключить, ну и заодно игровой...
Nvidia ION - луч света в атомарной тьме Intel
Vorvort
01:27
Тот случай когда вагина не спасла от ответственности за гнилой базар! 👍 Почаще бы так.
Подмосковного кинолога приговорили к 5 годам колонии за публикацию неверной информации о ВС России
Kejma Kensiro
01:24
Вон тебе и GGUF уже давно залили, название вводи и всё https://huggingface.co/QuantFactory/Mistral-NeMo-Minitron-8B-Base-GGUF/tree/main
NVIDIA представила новую малую языковую модель Mistral-NeMo-Minitron 8B
Kaabar
01:03
Кто ж захочет чтоб его ограбили, изнасиловали, да еще на выведение клопов потом тратиться.
Олимпиада в Париже нанесла удар по отелям столицы, а туристов уже никто не ждёт
PanzerK
01:03
Таки встала Windows 10 32bit, правда вертится она нууу очень медленно, учитывая что ещё и стоит она на HDD... однако работает. Наверное это самая слабая система полноценно работающая под Windows 10.
Nvidia ION - луч света в атомарной тьме Intel
alljam
00:33
Просто сжигают лишне напечатанные баксы если есть у дурачков, всеми возможными способами = заманухами. Максимально смогли сжечь в крипте и продолжают дурачков заманивать. У крипты нет обеспечения, т...
Многие инвестирующие в ИИ компании даже не понимают, во что они вкладываются
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем