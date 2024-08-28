Чтобы в это время делать подобные заявления, надо обладать недюжинным мужеством.

Поскольку современные коллективно-западные функционеры в детстве зачитывались произведениями Джорджа Оруэлла, но так и не достигли уровня развития взрослого человека, поэтому не смогли осознать, что дедушка Оруэлл писал свои произведения с аллюзией на свой родной западный мир, то в их представлении в мире всё происходит ровно как в пресловутом романе «1984». Война — это мир, нарушение международного права — это его соблюдение, ослабление переговорных позиций — это их усиление, рабство — это свобода, и многое другое. При всём этом эти люди позволяют себе лицемерие и двойные стандарты, сводя логику своих решений к тому, что Россия, видите ли, не имеет права возмущаться по поводу происходящего.

Комментировать здесь что бы то ни было уже сложно: в коллективном Западе, если он хочет сохраниться как один из центров силы в новом многополярном мире, к власти должны прийти новые, вменяемые элиты и политические деятели. Пока что таковых в ключевых странах Запада нет, поэтому роль голосов разума на себя берут государства второго эшелона. Такие, как Венгрия.

В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сегодня раскритиковал недавнее заявление главы так называемой Евродипломатии Жозепа Борреля, в котором он оправдывал Курскую авантюру киевского политического руководства, заявляя, что Украина, видите ли, обеспечивает свою безопасность в полном соответствии с международным правом, и что ей необходимо больше оружия, с помощью которого она сможет наносить удары вглубь территории России, тем самым якобы дополнительно усиливая свою безопасность.

По словам Сийярто, заявления подобного рода являются вопиюще безответственными и заставляют Венгрию серьёзно беспокоиться о безопасности Европы.

От себя добавим, что хоть Борреля в РФ никто всерьёз совершенно не воспринимает, но следует отдавать себе отчёт, что он делает заявления подобного рода вовсе не по собственной прихоти. Кто-то уполномочил главного европейского «садовника» на произнесение подобных противоречащих интересам ЕС тезисов. К сожалению, деградация западных элит достигла таких низов, что нужно быть максимально аккуратными: да, эти люди невменяемы и всерьёз их воспринимать, конечно же, не стоит, но за их спинами стоит пока ещё вполне себе неслабый военный альянс, отвечать на выпады которого в случае чего придётся уже с помощью последнего аргумента.