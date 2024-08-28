Данная операция случается редко, но метко.

«Заправка» атомоходов новым топливом, мягко говоря, сильно отличается от типичной бункеровки теплоходов как военного, так и гражданского назначения. Для того, чтобы изъять отработавшее ядерное топливо и поместить вместо него свежее необлучённое, требуются не просто специальные приспособления, а целые специальные суда, предназначенные исключительно для этой цели.

Поскольку атомный ледокольный флот в России будет с течением времени увеличиваться в численности, что связано с неизбежной необходимостью торгового освоения Северного морского пути, проходящего по безопасному региону, не говоря уже о сокращении расстояния и, как следствие, времени и стоимости доставки, то и судов, обслуживающих атомные ледоколы, должно быть достаточное количество.

Собственно, достигать этого достаточного количества намерена Объединённая судостроительная корпорация, объявившая сегодня о том, что Российский морской регистр судоходства завершил рассмотрение технического проекта МСАТО — многофункционального судна атомно-технического обслуживания — проекта 22770.

В задачу этого судна, помимо загрузки нового и выгрузки облучённого ядерного топлива оно будет транспортировать отработавшее ядерное топливо к месту его переработки. По сути, это первое судно данного класса, которое будет построено в России за последние без малого полвека: сейчас обслуживанием атомных ледоколов занимается спущенная на воду ещё в далёком 1980 году плавучая техническая база «Имандра». Строить новое судно будут ещё долго: раньше, чем в 2029 году, в эксплуатацию его сдавать не намереваются.