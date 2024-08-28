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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Ноутбуки и другая электроника в России может подорожать на 5-10% из-за проблем с оплатами в банках ОАЭ
Причины вы и сами знаете.

Российский рынок электроники столкнулся с новой волной трудностей. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка, с начала августа банки Объединённых Арабских Эмиратов начали массово блокировать платежи российских компаний за электронные компоненты и бытовую технику.

Эксперты уже прогнозируют рост цен на электронику в России на 5–10%. Особенно сильно подорожание затронет ноутбуки (до 20% рынка которых поставлялось через ОАЭ) и другую технику, импорт которой на 30% зависел от этого канала.

Схема работы была следующей: российские компании переводили деньги за китайскую продукцию на счета фирм-посредников в ОАЭ, а те, в свою очередь, рассчитывались с поставщиками. При этом сами товары направлялись напрямую из Китая в Россию. Такая схема позволяла свести к минимуму банковские комиссии, которые в случае с ОАЭ составляли всего 1–3%.

Гендиректор производителя электроники «Бештау» Олег Осипов подтверждает, что проблемы с оплатой через банки Дубая начались около месяца назад. По его словам, после начала известных событий в 2022 году многие российские компании зарегистрировали в ОАЭ дочерние структуры специально для проведения таких платежей. Всего же, по итогам 2023 года, в ОАЭ было открыто около тысячи российских компаний.

По мнению экспертов, отказ банков ОАЭ от сотрудничества с российскими импортёрами электроники связан с опасениями попасть под вторичные санкции США. Весной этого года с аналогичными трудностями столкнулись китайские банки, которые были вынуждены заблокировать платежи от российских контрагентов. Тогда российским компаниям пришлось искать новые пути и проводить оплату в Китай через азиатских посредников.

Как отмечает Олег Осипов, китайские банки стали гораздо пристальнее проверять своих контрагентов, запрашивая у компаний из ОАЭ данные о происхождении средств и таможенные декларации. Усложнение логистических и финансовых цепочек неизбежно приведёт к удорожанию электроники на российском рынке. По прогнозам экспертов, к концу года цены на электронные компоненты могут вырасти на 5–10%.

#аналитика #санкции #ноутбуки
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