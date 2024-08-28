Вопрос: для чего?

Как мы уже много раз отмечали, если электромобили продолжат по необъяснимой причине стоить дороже своих аналогов с двигателями внутреннего сгорания, и это учитывая тот неоспоримый факт, что с механической и инженерной точки зрения электромобили на несколько порядков проще, чем машины с ДВС, то они так и останутся дорогими игрушками для богатых, а не средством передвижения для масс. Никаких, вот совершенно никаких предпосылок к тому, чтобы ситуация начала меняться, нет: электромобили как стоили в 1,5—2 раза дороже точно такой же модели, но с «традиционной» силовой установкой, так и продолжают стоить, полностью и на корню уничтожая любой смысл покупки электромобиля.

Тем не менее, белорусское предприятие «Белшина», хоть мы и не знаем, на каком основании, но полагает, что изменения в этом направлении настанут, причём в сравнительно недолгой перспективе. Так, сегодня пресс-служба «Белшины» сообщила, что уже до конца текущего года предприятие начнёт разработку специальных покрышек для автомобилей, а летом—осенью 2027 года рассчитывает начать их серийное производство.

По замыслу, эти покрышки будут ставиться на «национальный» белорусский электромобиль Belgee EX50, являющийся ребрендингом Geely Coolray. Специальные покрышки электромобилям нужны по нескольким причинам: более высокий крутящий момент и, как следствие, повышенный износ покрышек, а также большая масса электромобиля за счёт тяговой батареи. Наконец, электромобиль — это очень тихое транспортное средство, и покрышки ему нужны тоже максимально тихие. Здесь, впрочем, нужно понимать, что шум в первую очередь зависит от того, по какому дорожному полотну будет ездить машина.