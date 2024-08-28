Впрочем, ничего удивительного. И только ради пресечения этой практики следовало наносить данные удары.

На протяжении многих лет на Украине действовали и, к сожалению, продолжают действовать колл-центры, которые обзванивают российских граждан через расположенные на территории РФ подпольные центры связи. И если эти подпольные центры связи регулярно «накрываются» спецслужбами, после чего они пусть и с меньшим энтузиазмом, но всё-таки открываются в других локациях, то вот украинские колл-центры остаются гражданскими объектами, поэтому целенаправленными ракетными ударами они не уничтожаются.

Политика странная, поскольку деятельность мошенников наносит ущерб на миллиарды рублей, которые затем перенаправляются на «помощь» ВСУ, но имеем, что имеем: лишать эти колл-центры, сотрудники которых притворяются сотрудниками служб безопасности банков и различных государственных структур, возможности работать приходится по касательной — за счёт уничтожения энергосистемы Украины.

В понедельник ВС РФ нанесли массированный — возможно, самый мощный за всё время специальной военной операции — разовый ракетно-беспилотный удар по энергосистеме Украины. В ходе удара были выбиты крупные распределительные подстанции, в результате чего нарушилось электроснабжение украинских городов и, как следствие, колл-центров. Вот уже третий день в России наблюдается снижение активности телефонных мошенников с Украины.

Необходимо, впрочем, понимать, что построенная при советской власти энергосистема Украины отличается запредельной надёжностью и отказоустойчивостью, поэтому удары по ней необходимо наносить регулярно, не предоставляя возможности провести ремонт. Обесточенное государство не может оказывать военное сопротивление. Почему российское политическое руководство тянет с решением этой проблемы, логичного объяснения нет: видимо, причина у этого исключительно политическая.