Так пишет издание Politico, например.

Как мы все знаем, создатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров арестован в Париже. Французские власти обвиняют его в пособничестве распространению детской порнографии, параллельно предъявив кучу других обвинений. Как стало известно изданию Politico, ордер на арест Дурова, а также на арест его брата и сооснователя Telegram Николая, был выдан ещё в марте.

Скандал разгорелся после того, как Telegram отказался сотрудничать с французской полицией, которая расследовала дела о сексуальном насилии над детьми. В марте, после того как мессенджер проигнорировал судебный запрос об идентификации подозреваемого, были выданы ордеры на арест Павла и Николая Дуровых.

Французские власти обвиняют братьев в «причастности к хранению, распространению, предоставлению или опубликованию порнографических материалов с изображением несовершеннолетних в составе организованной группы».

Сам Павел Дуров пока никак не комментировал ситуацию, а его адвокат отказался от комментариев.

В воскресенье, после ареста Дурова, Telegram опубликовал заявление, в котором утверждается, что компания соблюдает все законы ЕС, а её основателю «нечего скрывать». В Telegram также подчеркнули, что ни платформу, ни её основателя нельзя обвинять в преступлениях, совершаемых с использованием сервиса.

Задержание Дурова вызвало широкий резонанс, спровоцировав дискуссию о свободе слова в Сети и ответственности интернет-платформ за действия пользователей. Арест создателя Telegram произошёл в субботу вечером в парижском аэропорту Ле- Бурже, куда Дуров прибыл на частном самолёте из Азербайджана.

В конфиденциальном документе, оказавшемся в распоряжении Politico, отмечается, что Telegram игнорировал не только запросы французских властей, но и запросы европейских структур. Очень интересно, как такого рода документы оказываются в руках «простых европейских журналистов», но это тема для другой большой беседы.

Отмечается, что в документах нет никаких указаний на то, что братья Дуровы были лично причастны к противоправной деятельности. По данным всё тех же журналистов, Дуров, родившийся в России, имеет гражданство России (интересно, как они это узнали?), Франции, ОАЭ, а также Сент-Китса и Невиса.

В правительстве России чуть ранее было объявлено, что Франция должна предоставить неопровержимые доказательства вины главы Telegram. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что французское правительство не имеет отношения к аресту Дурова. Известно, что дипломатические ведомства России и ОАЭ намерены добиваться консульского доступа к Дурову.

Допрос создателя Telegram продлится до среды, после чего Дурову либо будут предъявлены официальные обвинения, либо его отпустят.

Арест Дурова вызвал волну критики со стороны защитников свободы слова, в том числе со стороны Илона Маска, известного своим критическим отношением к цензуре в сети. Отказ Telegram от модерации контента во многом перекликается с позицией Маска, который выступает за максимальную свободу слова в социальных сетях.