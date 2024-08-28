Двигатели логистики внутри городов.

Поскольку крупные грузовики и седельные тягачи с полуприцепами внутри городов, за исключением разве что дорог класса шоссе, не ездят — им просто запрещено это делать — то двигателями логистики в условиях каменных джунглей являются мало- и среднетоннажные грузовики. В конце августа в России начались продажи нового отечественного среднетоннажного грузовика «Валдай 12» производства Горьковского автомобильного завода.

Шасси грузовика «Валдай 12» оснащается турбированным дизельным двигателем ЯМЗ-534 мощностью 169 л. с., а также 6-ступенчатой механической коробкой передач. При этом покупатели могут заказать на выбор автомобиль с колёсной базой от 3 310 до 5 310 миллиметров. В зависимости, естественно, от потребностей.

Кабина оснащена кондиционером, встроенной навигацией, мультимедийной системой, амортизированным водительским сиденьем и даже спальным местом. Автомобиль оснащён пневмотормозами, АБС и системой горного тормоза.

По замыслу, на шасси «Валдай 12» можно устанавливать самое разное оборудование: от простых грузовых контейнеров и фургонов-рефрижераторов до кранов-подъёмников и эвакуаторов.