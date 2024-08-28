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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Россияне приобрели свыше 1,2 млн компьютеров за первое полугодие 2024-го — продажи выросли на 46 %
Российские ПК стали активнее брать, что ожидаемо.

За первое полугодие 2024 года россияне приобрели около 1,2 млн персональных компьютеров на общую сумму 32,6 млрд рублей, что на 46% больше в штуках и на 21% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую статистику приводят аналитики «М.Видео-Эльдорадо».

Средняя стоимость офисных ПК при этом снизилась на 17% по сравнению с прошлым годом, достигнув 22 тыс. рублей. Доступная цена, вкупе с уходом ряда западных компаний, способствовала росту популярности отечественных производителей. Их доля на рынке достигла уже 47%, отмечают в «М.Видео-Эльдорадо».

Эксперты Fplus также фиксируют положительную динамику. По их оценкам, за первые шесть месяцев текущего года в России было реализовано около 1,5 млн компьютеров на сумму 32,6 млрд рублей. Любопытно, что в штучном выражении лидируют малоизвестные бренды (29,7%), обогнав таких гигантов, как Xiaomi (15,2%) и «Сбер» (4,5%).

В денежном эквиваленте на первом месте компьютеры под собственными торговыми марками ретейлеров (21,2%), на втором – no-name бренды (17,6%). Замыкают пятерку лидеров iRu (11,5%), MSI (6,9%) и Acer (5,6%).

Суммарная доля отечественных производителей в сегменте персональных компьютеров, по данным Fplus, составляет 19,6% в штучном и 41,2% в денежном выражении. Наиболее впечатляющих результатов российские компании добились в сегменте десктопов и моноблоков. Практически половина всех продаж в этом сегменте приходится на iRu (45,4%) и Depo (3,1%), еще 47,2% занимают компьютеры под СТМ.

«Покупатели все чаще ориентируются на цену, выбирая компьютеры малоизвестных брендов, — комментирует представитель Fplus. — Тем более что такие устройства легко модернизировать, заменив комплектующие на более производительные».

Антон Гуськов, представитель ассоциации РАТЭК, подтверждает эту тенденцию: «Потребители делают выбор в пользу доступных устройств. Рост доли отечественных брендов связан с уходом ряда международных компаний и развитием производства компьютеров в России».

#компьютеры #продажи пк
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